Brez nagrade za pogumne celjske kneze

Tilen Kodrin in Žiga Mlakar sta se ruvala s panonskimi hrusti. Foto: Matej Družnik

CELJE – Ni šlo, favorizirana vrsta Veszprema, tudi seveda z mnogo bogatejšim proračunom, je v prvem krogu nove sezone rokometne lige prvakov iz Zlatoroga odnesla obe točki, bilo je 39:31 (16:18). Torej, Celje Pivovarna Laško je dobila prvi polčas, v 50. minuti tekme je bil izid še poravnan na 29, nato pa so mnogo manj izkušenim in v tej sezoni tudi kakovostno ošibljenim Celjanom pošle moči in zmaga je romala na vzhod na Madžarsko.

Žiga Mlakar je za gostitelje zadel največkrat, osemkrat, za goste pa enajstkrat nekdanji član knežjega moštva Mate Lekai. »Menim, da smo odigrali petdeset minut dobrega, na trenutke odličnega rokometa in pokazali, kaj vse zmoremo. A tudi Veszprem je igral dobro, v drugem polčasu veliko bolj agresivno, zaradi česar smo storili več napak. V zadnjem delu jih je bilo preveč in tekmeci so nas kaznovali. Nismo se več pobrali, nismo bili več na tako visoki ravni, zaradi česar je Veszprem, glede na dogajanje na igrišču, zmagal s preveliko razliko. Morda se bo slišalo nenavadno, vendar sem tokrat pri moji ekipi videl veliko pozitivnih stvari, na katerih moramo delati, seveda pa nas čaka veliko treninga, s katerim bomo še napredovali,« je bil stvaren trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.

»Veszprem ima dolgo klop s fantastičnimi igralci. Zasluženo je zmagal, na koncu smo storili preveč tehničnih napak. To je botrovalo takšnemu porazu, razlika na koncu pa ni realna,« je dodal srednji zunanji igralec Jaka Malus. »V prvem polčasu smo igrali preveč pasivno v obrambi in Celje je to kaznovalo ter nam zabilo veliko preveč golov.

V drugem polčasu smo malce spremenili način igre, opravili nekatere menjave in zaigrali agresivneje. V zadnjih minutah smo prišli do visoke zmage, ki pa je vseeno pokazala, da nas čaka še veliko dela,« je razmišljal trener Veszprema Ljubomir Vranješ. Slovenski veszpremovec Dragan Gajić, dosegel je štiri zadetke, tako kot nekdanji Celjan Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek jih je prispeval tri, pa je dodal: »Imamo šestnajst igralcev, ki lahko igrajo v vsakem trenutku. Celjanom so na koncu pošle moči, mi pa smo se bolj zbrali v obrambi.«