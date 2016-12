Brez lažnih obljub in pogodb

RIBNICA – Suha roba se (rokometno) prodaja. Rokometno društvo Riko Ribnica z enajstimi zmagami in dvema neodločenima izidoma vodi v državnem prvenstvu, po uspešno opravljenem delu v izločilnem situ evropskega pokala EHF pa so Ribničani včeraj dobili tudi tekmece v skupini A; to so francoski Saint-Raphaël, danski GOG Gudme in nemška ekipa Füchse (lisice) iz Berlina. Skupinski del pokala EHF se bo igral od 11. februarja do 2. aprila naslednjega leta, po dve najboljši moštvi iz vseh štirih skupin pa se bosta prebili v četrtfinale. Predsednika rokometašev Rika Ribnice Marka Obrstarja smo včeraj po žrebu ujeli na sedežu evropske zveze na Dunaju, kjer ga je čakalo še nekaj sestankov, trener Robert Beguš pa je po določitvi nasprotnikov na stari celini mirno analiziral žreb in pojasnil razloge za uspešno ribniško rokometno zgodbo. »To je zelo težak žreb, čeprav je res, da je devetdeset odstotkov ekip v tem delu tekmovanja zelo kakovostnih. Dobili smo predstavnike iz Francije, Danske in Nemčije, zanje pa vemo, da so v zadnjem času v vrhu evropskega in svetovnega rokometa. Nimamo nobenih določenih ciljev, vsako tekmo bomo vzeli za sebe in se nanjo maksimalno pripravili in jo normalno odigrali. Trudili se bomo po najboljših močeh, kot smo se tudi v soboto proti Politehnici« je začel Robert Beguš. O razlogih stabilnosti in uspešnega igranja doma in v Evropi pa je trener Ribničanov navrgel: »Razlogov je več, v prvi vrsti je v Ribnici bogata rokometna tradicija, letos praznujemo šestdesetletnico. Tu se je zvrstilo nekaj dobrih trenerjev, igralcev, funkcionarjev. Izpostavil bi tudi to, da imamo srečo, da imamo v teh težkih časih za šport ljudi in pokrovitelje, ki nam stojijo ob strani, predvsem Riko in tudi drugi. Sestavili smo tudi dobro ekipo, več kot polovica igralcev je domačih, ribniških fantov, pripeljali smo tudi prave okrepitve. Tu nas v prvi vrsti bolj kot rokometna kakovost zanima človeška. Potem sta tu še dobra telesna in taktična pripravljenost in tako naprej.«



Reprezentanta sta prava



Posledica dobrih iger Rika Ribnice je tudi vpoklic dveh levih zunanjih igralcev Nika Henigmana in Jana Grebenca v člansko državno vrsto. »Fanta sta pokazala, da sta prava, ne le v slovenski ligi, temveč tudi v reprezentančnih nastopih. Menim, da imam še katerega igralca, najmanj enega ali celo še več, ki bi si zaslužil priti vsaj na širši reprezentančni seznam,« je omenil Beguš, v mislih pa je imel srednjega zunanjega igralca Patrika Lebana. Ribničani, lani tretji v DP in zdaj vodilni, bi seveda morali gladko priti med štiri ekipe, ki bodo igrale v končnici za prvaka; tu se jim bosta pridružila še Celje Pivovarna Laško in Gorenje, ki se zdaj trudita v ligi SEHA. »Do takrat je še nekaj časa. V tem trenutku smo v zelo dobri formi, vidimo pa, da nekatere ekipe niso. Do takrat se lahko še marsikaj spremeni. Če si bomo zagotovili končnico, računam, da si jo bomo, bomo vanjo šli enako, pač vsako tekmo posebej in na zmago,« je razmišljal ribniški trener. Hvala pa gre tudi stabilnemu klubskemu delovanju zaradi financ in predsednika Marka Obrstarja. »Velika stvar je že to, da ne dajemo lažnih obljub in pogodb. Pri nas je kot v tistem slovenskem pregovoru: Stegneš se lahko toliko, kot si dolg. Toliko, kolikor imaš denarja, toliko si lahko privoščiš. Ne pa neke obljube, potem pa sledita razočaranje in slaba volja,« je sklenil Robert Beguš, trener RD Rika Ribnice, ki ima v letošnji sezoni proračun približno 300.000 evrov.