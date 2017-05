Brez evforije, prosim!

V tišini in stran od medijske pozornosti se je zbrala ženska košarkarska reprezentanca, ki bo od 16. junija naprej sodelovala na svojem prvem evropskem prvenstvu. Če se po jutru dan pozna, potem se Slovenkam dobro piše na premieri. V dosedanjem poteku priprav je bila zasedba selektorja Damirja Grgiča boljša od Madžarske in Turčije (po dvakrat), ugnala je tudi oslabljeno zasedbo Poljske. Po takih izidih so v javnosti zrasli (nerealni) apetiti. »Počasi, pozabite na kakršno koli evforijo. Kdo smo mi? Petindvajset let nas ni bilo nikjer. Na nobenem velikem uradnem tekmovanju se še pojavili nismo, kaj šele, da bi kaj naredili! Zdaj pa nekateri govorijo o kolajni. Lepo po vrsti. Smo ekipa z repom in glavo, a daleč od tega, da bi sploh smeli razmišljati o kolajni. Naša deviza je bila in bo ostala skromnost,« selektor Grgič ne dovoli, da bi igralke dobile krila in poletele v višave. »Temelj naše igre je obramba, tu se vse začne in konča,« opozarja Grgič, ki ga zmage proti tekmicam niso prevzele. Igralkam je namenil prosto nedeljo, v ponedeljek pa jih je spet zbral v Laškem, kjer bodo pričakale tudi jutrišnjo tekmo v Celju proti Hrvaški. To bo zadnji obračun na domačih tleh pred evropskim prvenstvom, saj ekipa prihodnji teden odhaja v Črno goro, kjer bo z domačinkami odigrala še dve tekmi, potem Grgiča in ekipo čaka še sklepna faza priprav, 14. junija pa odpotujejo v Prago.



V skupini smrti



»Na Češkem nas čaka sila zahtevno delo. Ni treba biti pretirano pameten, na žrebu skupin smo padli v skupino smrti. Igramo proti zadnjima finalistkama EP 2015 Srbiji in Franciji. Verjetno bo o napredovanju odločala tekma proti Grčiji,« razmišlja Grgič. Konkurenca je strašna: Srbija je na zadnjih olimpijskih igrah osvojila bron, a je menjala selektorico. Marina Maljković se je poslovila in posvetila klubski karieri (vodi turški Galatasaray), namesto nje je prišel Stevan Karadžić. Srbija ima nekaj težav s poškodbami – poškodovana je Ana Dabović. Zgodba zase so tudi Francozinje, ki od leta 2009 stalno prihajajo domov z medaljo evropskih prvenstev. Grgičev štab spremlja konkurenco, ob tem ne počivajo niti v pisarni Košarkarske zveze Slovenije. Kot kaže, bodo že pred prvenstvom dobili veliko bitko. Jutri naj bi Vlada Republike Slovenije na svoji seji Američanki Shante Evans podelila slovensko državljanstvo. To bo vest, ki bo razveselila Grgiča, z njo bo dobil adutinjo in dimenzijo več v svoji igri. Ni še jasno, kdaj se bo Grgič odločil in odpisal dve igralki. Zdaj jih ima na voljo 14, na prvenstvu stare celine pa jih lahko nastopa ducat.