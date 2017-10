Brez čustev odpravile krimovke

BUKAREŠTA – Vedelo se je, da bo naloga zaradi poškodb zdesetkanih rokometašic Krima v 1. krogu lige prvakinj na gostovanju pri CSM Bukarešti sila težka, a vseeno se ni pričakovalo tako brezkrvne igre. Ljubljančanke so v bile v dvorani Ioan Kunst Ghermanescu povsem nemočne in so za uvod elitnega tekmovanju proti domači zvezdniški zasedbi izgubile z 18:30 (7:15). Krim je sicer povedel z 2:0, nato pa je bil le enosmerni promet, najvišjo prednost je romunski ekipi denimo uspela v 52. minuti tekme, ko je bilo plus trinajst (28:15). Najboljša domača strelka je bila Cristina Neagu z osmini zadetki, na nasprotni stani sta jih Polona Barič in Lamprini Tsakalou dosegli po štiri.

»Bukarešta je tokrat odigrala zelo dobro, povzročila nam je precej težav. Nismo mogli igrati z enako intenzivnostjo kot gostiteljice. Težko se je soočiti in slediti ekipi, kot je ta. Ne najdem veliko stvari, ki bi nam uspevale. Imamo nekaj težav s poškodbami, a to ne zmanjšuje zasluženosti zmage domačink. Te so po mojem mnenju z Győrom ene od glavnih favoritinj za lovoriko,« je povedal trener Krima Uroš Bregar.

»Najprej bi Bukarešti rada čestitala za zmago. Za nami je torej uvodna tekma, zaradi poškodb pa smo morali veliko kombinirati. Upam in verjamem, da bomo na naslednjih igrale bolje,« pa je dodala Lamprini Tsakalou. V domačem taboru so bili seveda zadovoljni z igro in visoko zmago. »Vesela sem, da smo zmagale, vsaka točka v tej skupini je pomembna. Želimo jih zbrati kar največ, da bi si nato v glavnem delu lige prvakinj olajšale delo,« je dejala trenerka CSM Bukarešte Helle Thomsen iz Danske.

»Za Krim smo se dobro pripravile. Opozorjene pa smo bile tudi na to, da smo v zadnji sezoni igrale preveč s čustvi. Menim, da tokrat s tem ni bilo težav,« je dejala švedska srednja zunanja igralka Isabelle Gulden. Ravno Lamprini Tsakalou je pri nekdanjih evropskih prvakinjah v romunski prestolnici pustila najboljši vtis. V brezkrvni igri, polni napak in slabe obrambe, je bila pri Krimu še najbolj temperamentna in odločna, nič čudnega, saj je Grkinja, v nekaterih delih igre sta nekaj igralske trme pokazali še Alja Koren in rezervna vratarka Amra Pandžić.

V obrambi se zelo pozna, da zaradi letošnjega odhoda v madžarski Kisvardai ni Vesne Milanović-Litre, skratka, trenerja Uroša Bregarja čaka še veliko dela, da se vse kocke zložijo v pravi mozaik. Časa je še nekaj, v drugem krogu v soboto na Kodeljevem gostuje danski Nykøbing Falster, v štiričlanski skupini A pa napredujejo tri ekipe, le zadnja se bo morala že po prvem delu posloviti od tekmovanja. A popravnih izpitov ni na pretek. Po ozdravitvi poškodb se bosta pridružili še Elizabeth Omoregie in Tjaša Stanko, vse bi v doglednem času moralo biti videti bolje.