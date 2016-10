Bregar: Tiha želja 2. krog

LJUBLJANA – Krim Mercator, glavni pokrovitelj je s pogodbo še za tri leta podaljšal sodelovanje z rokometašicami z Galjevice, bo v letošnji sezoni, po uspešnih kvalifikacijah, še 22. zapored nastopil v ligi prvakinj. Nekdanji dvakratni evropski klubski prvak se bo napotoval po dragi Skandinaviji. Ljubljančanke so namreč v skupini D združene s trojčkom prvakov svojih držav, z danskim Esbjergom, norveškim Larvikom in švedskim Sävehofom. Finančna stabilizacija galjeviškega kluba bo tudi letos narekovala tekmovalne ambicije, trener Uroš Bregar pravi naslednje: »Popraviti želimo točkovni zbir iz lanske sezone, ko smo v skupinskem delu ostali na ničli (Bregar takrat še ni vodil Krima, op. p.). Tiha želja pa je uvrstitev v drugi krog.« Napredujejo namreč po tri najboljše ekipe iz štirih skupin, nastali bosta dve novi skupini s po šestimi udeleženkami. »Sicer je prioriteta vrnitev državnega naslova. Imamo dovolj kakovosti, tudi več menjav med igro si lahko zdaj privoščim, vem pa, da smo malce v primanjkljaju na položaju desne zunanje igralke. Verjamem v našo obrambo, igro s poudarkom na njej bomo tudi gojili.«



Krimovke začenjajo v ligi prvakinj jutri ob 14. uri na zahodni obali danskega polotoka Jutland. Esbjerg jih, vsaj kar zadeva zmago, ne bo pričakal odprtih rok, Bregar pa ima tudi nekaj težav zaradi poškodb v svoji vrsti. »Na tekmo se maksimalno pripravljamo, nam je pa reprezentančni teden povzročil nekaj težav. Poleg tega ima Polona Barič načet gleženj, leva zunanja igralka Nina Jeriček pa težave s kolenom. A menim, da bo zadnja nared za igro. Če ne, imam tudi možnost, da Aneto Benko prestavim na levo stran. Tudi Miša Marinček ima rahle težave. A verjamem, da se bomo pokazali v dobri luči,« je raportiral tudi selektor slovenske izbrane vrste, ki je prejšnji teden opravila prvi del priprav in odigrala štiri pripravljalne tekme za decembrsko evropsko prvenstvo na Švedskem.



Niso prepotentne



Ko smo že pri Švedski, Uroš Bregar je pri dekletih iz Esbjerga po igralski kakovosti izpostavil Švedinjo Jenny Alm. »Njo poznamo, je že igrala proti nam. Ona bo nevarnost na levi strani, na desni pa bo pretila Nizozemka Laura van der Heijden. Vemo pa, kam denimo po kakovosti spada nizozemska reprezentanca.« To je res, Nizozemke so na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojile srebrno odličje, na olimpijskih igrah pa so obstale na četrtem mestu. O jutrišnji tekmi v deželi Hamleta pa sta od igralk zanimivo spregovorili kar dve vratarki. Namreč tudi Krimov trener ve, da, ob trdni obrambi, ljubljanska dekleta brez prispevka vratark iz dežele Vikingov ne bodo odnesle cele kože. »Tudi same imamo ekipo, ki se lahko kosa z nasprotnicami. Šle pa bomo korak po korak. Od začetka sezone nam je to uspevalo, upamo, da bo tako tudi naprej,« je pripomnila kapetanka Miša Marinček. Druga čuvajka vrat Sergeja Stefanišin je dodala: »Imamo ekipnega duha in srce, treba ga bo pustiti na igrišču. Želimo si koga presenetiti tudi v gosteh, morda se to sliši malce prepotentno, a menim, da imamo za to dovolj kakovostno zasedbo.« Bo pa Krim uvodni domači tekmi v LP namesto v spečem velikanu v Stožicah odigral na slovansko toplejšem Kodeljevem.