Bravo, Slovenci, za 4/4! S kom v osmini finala?

HELSINKI – Slovenci so v prvem delu evropskega prvenstva v košarki še neporaženi. Na štirih tekmah, proti Poljski, Finski, Grčiji in zdaj še Islandiji so zmagali in ostajajo na vrhu skupine A.



Z Islandijo so potrebovali le slabo četrtino, da so se ogreli in pokazali, kdo je favorit. Zmaga s 27 točkami razlike je dobra popotnica za zadnji obračun v skupini s Francijo, preden se podajo v izločilne boje. Ne glede na mesto, ki ga bo Slovenija zasedla po prvem delu, bo tekmo osmine finala igrala v soboto, 9. septembra, v Carigradu.



O prvem, drugem ali tretjem mestu v skupini bo Slovenija odločala jutri, v sredo, z začetkom ob 13.45 proti Franciji. Možnosti je še precej, le v enem primeru pa bi bili naši prvi že pred jutrišnjimi zadnjimi skupinskimi tekmami: če danes Poljska premaga Francijo.

Islandija – Slovenija 75 : 102 (25 : 23, 43 : 60, 59 : 81)