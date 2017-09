Bravo, ekipa, bron okoli vratu

PAU – Slovenska kajakaška ekipa v sestavi Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan Jakše je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauju osvojila bronasto odličje na ekipni tekmi. Zmagala je češka ekipa pred francosko. Naši so na umetnih brzicah reke Gave de Pau priveslali do brona kljub dvema kazenskima sekundama zaradi dotika. Prvenstvo bo sicer trajalo vse do nedelje.



Kauzer prvič do ekipne medalje

Kauzer je ekipno kolajno osvojil šele drugič v karieri: »Sem kar zadovoljen, glede na to, da so bila vratca zelo nizka. Ne vem, ali je katera ekipa odpeljala brez kazenskih sekund. Zase lahko rečem, da sem edino napako naredil v zadnjih protitočnih vratih, a ni vplivala na rezultat. Tam smo se dobro ujeli, Žan je priključil in lepo smo odpeljali do cilja. Na koncu smo vedeli, da bo blizu za kolajno. To je zame šele druga moštvena kolajna, čeprav sem nastopil že na 11 svetovnih prvenstvih, tako da je lepo po dolgem času stati na stopničkah na moštveni vožnji.«

Kanuisti peti

Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so v moštveni vožnji osvojili peto mesto. Zmagali so Slovaki pred Britanci in Francozi. Slovenci so imeli v cilju najprej en dotik, dodatni dve kazenski sekundi pa sta jih uvrstili na četrto mesto. Po protestu vodje slovenske ekipe Jerneja Abramiča, so Slovencem sodniki dvojko izbrisali, čas pa je bil dovolj dober za drugo mesto. A se je scenarij nekaj minut zatem znova spremenil, protest je vložila še nemška ekipa, sodniki so dodatni dve sekundi prisodili Francozom in Slovencem, s čimer so naši padli na uradno peto mesto.

Kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak so s 16 kazenskimi sekundami pristale bile 14.