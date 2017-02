IKAST – Izjava trenerja rokometašic Krima Uroša Bregarja pove vse: »Žal mi je, ker ne moremo pokazati mišic kot v prvem delu lige prvakinj. A to je šport, njegov del so tudi poškodbe.« Vrsta rokometašic Krima namreč v drugem skupinskem delu elitnega klubskega tekmovanja stare celine res deluje kot bolnišnica na koncu mesta (v Stožicah), kakor se je glasila češka nadaljevanka. Elizabeth Omoregie se še zdravi po poškodbi levega kolena, naslednji teden naj bi začela rahlo teči. Polona Barič se je poškodovala že na decembrskem evropskem prvenstvu, tudi Tamara Georgijev se je otepala zdravstvenih tegob. Pred tekmo s CSM Bukarešto je vratarka in kapetanka Miša Marinček staknila virozo, pred 3. krogom, Krimovke jutri ob 15.30 v danskem Ikastu čaka Midtjylland, pa ima virozo še Laura Kamdop, Alja Koren se je zastrupila s hrano, Georgijeva pa ima zvit gleženj. Vse tri so vprašljive za soočenje z danskimi podprvakinjami, na srečo pa je v sredo spet začela vaditi Marinčkova. Nič čudnega, da se je sanjski prvi del evropske sezone Ljubljančank predvsem zaradi poškodbe Omoregiejeve zasukal v smer, ko bo, po dveh porazih z Györom in romunsko ekipo, prav vsaka točka v boju za četrtfinale lige prvakinj vredna zlata. »Menim, da bi potrebovali še štiri točke,« o tem pravi Bregar, trener nekdanjih dvakratnih evropskih klubskih prvakinj, ki so zdaj na želenem četrtem mestu, ki še pelje v končnico, a lanski evropski prvak Bukarešta je le točko za njimi. »Midtjylland ima najboljši nasprotni napad v Evropi, Stine Jørgensen pa je ena od najboljših rokometašic na svetu,« težavnost tokratne naloge opisuje Krimov strateg.

