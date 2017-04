Boks mu je rešil življenje

Zmotno je mišljenje, da se morata tekmeca v boksu obkladati s težkimi besedami in po možnosti uprizoriti še kakšen škandal, če želita napolniti dvorano. Najlepši primer za to, da je mogoče ogromno vstopnic prodati tudi brez incidenta, sta Anthony Joshua in Vladimir Kličko, ki se bosta danes zvečer udarila pred 90.000 gledalci (!) na že zdavnaj razprodanem londonskem stadionu Wembley. To bo obračun mladosti proti izkušnjam, v katerem si bo 27-letni Joshua prizadeval še tretjič ubraniti naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici IBF, po kateri si je – mimogrede – med letoma 2009 in 2011 šampionski pas za najboljšega velteraša lastil ptujski as Dejan Zavec. Še neporaženemu Britancu, ki je vseh 18 dozdajšnjih profesionalnih dvobojev v svojo korist odločil s prekinitvijo, se bo po robu postavil 14 let starejši Kličko (64 zmag, 53 s k. o., 4 porazi), za katerega bo to prej kot ne zadnji poskus vrnitve na prestol, na katerem je vladal debelih enajst let (2004–2015).



Pričakovati je vrhunski obračun (vreden približno 50 milijonov evrov), saj gre za tehnično zelo dobro podkovana boksarja, kar dokazujeta tudi njuni sijajni amaterski karieri. Navsezadnje sta bila oba tudi olimpijska prvaka; Kličko leta 1996 v Atlanti, Joshua šestnajst let pozneje pred svojimi navijači v Londonu. Za nameček oba slovita po izjemni rušilni moči: britanski orjak (198 cm), čigar starši so se na Otok preselili iz Nigerije, je za zdaj (še) stoodstotni nokavter, enako visoki ukrajinski hrust pa je, ko gre za predčasno dosežene zmage, pri 78 odstotkih.



Burna prvakova preteklost



Oba sta zgledna športnika, zunaj ringa pa dajeta vtis, kot da še muhi ne bi storila nič žalega. Toda Joshua, ki ima za dva centimetra večji razpon rok kot Kličko (208:206 cm), ima za seboj burno preteklost, kakor je zaupal v pogovoru za britanski časnik The Sun. »Če ne bi boksal, bi verjetno sedel za rešetkami. Šport mi je rešil življenje,« je razkril šampion iz Watforda, kjer je imel že kot najstnik večkrat opravka s policisti. Z zakonom je prišel navzkriž zaradi povzročitve telesnih poškodb in posedovanja marihuane. Leta 2011 mu je grozila celo zaporna kazen, namesto katere je moral AJ, kakor ga tudi kličejo, opraviti 100 ur družbenokoristnih del. Ko se je začel resno ukvarjati z boksom (šele pri 18 letih!), je vso negativno energijo spravil iz sebe že na treningih. Hitro je napredoval in kot za stavo nizal zmage. Njegova velika prednost je v tem, da nima pravih slabosti. Ima močan udarec, je hiter, se dobro giblje po ringu in ima veliko srce. Kakor ocenjujejo poznavalci, je v primerjavi s Kličkom, ki ima za seboj že več stadionskih dvobojev, v zaostanku le po izkušnjah.



»Za zmago nad Vladimirjem bom moral prikazati še višjo raven, kot sem jo doslej,« se zaveda Joshua. A tudi Kličko bo moral, če bo želel znova postati svetovni prvak (ob lovoriki IBF bo zmagovalec prejel tudi pasova združenj WBA in IBO), boksati bistveno bolje, kot je nazadnje konec novembra 2015 proti Tysonu Furyju, s katerim je izgubil po točkah. »Takrat sem bil preveč pasiven, zdaj bom napadal. Ljubim to vlogo. Počutim se kot nogometno moštvo, ki zaostaja 0:1 in mora pohoditi stopalko za plin. V ringu bom marširal naprej. Vem, da sem močnejši od vseh boksarjev na svetu, to moram pokazati še na Wembleyju,« je napovedal 41-letni Ukrajinec, na katerega med drugimi stavita tudi nekdanja šampiona Evander Holyfield in Lennox Lewis, medtem ko Zavec večje možnosti pripisuje Joshui.