Bodo ob pivu rešili spor s sodniki?

LJUBLJANA – Košarkar naj bo? Težko. V Sloveniji v tem hipu še težje. Slovenski sinovi in hčere ligaške košarke v mlajših selekcijah ne morejo igrati, saj sodniki stavkajo. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) obžaluje razmere, zaradi katerih je bila primorana odpovedati že tretje kolo državnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah. V ponedeljek se je sestal izvršni odbor KZS, ki je ostal dosleden: sklep o povišanju kilometrine sodnikom za sezono 2017/18 ni bil sprejet.



Predlog, ki so ga sodniki sklenili z združenjem prvoligašev, je podprl le Željko Jovanovič, v. d. predsednika Društva košarkarskih sodnikov Slovenije (DKSS). Prav tako je bil na sestanku sprejet sklep, da slovenski mednarodni sodniki ne smejo soditi tekem mednarodne VTB-lige ter da tehnični komisarji, ki niso posredovali anketnega lista oz. opravljajo funkcijo na tekmah lige ABA oz. evrolige, do nadaljnjega ne smejo opravljati nalog tehničnih komisarjev na tekmah državnega prvenstva. Poleg tega je predsednik KZS napovedal sankcije za bivšega predsednika DKSS, člane UO DKSS ter dodatne sankcije za mednarodne sodnike in tehnične komisarje.



Kolca se jim po Fekonji Po vseh burkah, ki se dogajajo s sodniki, pa je številnim, to so nam zatrdili, žal, ker sodnikom ne predseduje več njihov nekdanji stanovski kolega, pedantni profesor Ludvik Luka Fekonja. »Bil je eden redkih, ki je živel za košarko, ne pa od košarke,« je slišati v bazi. Kako so Fekonjo zrušili, pa je že druga zgodba.

Nova komisija

Od discipliniranja je košarkarska zveza prešla v novo akcijo. Pod točko razno je bila v sklopu KZS ustanovljena komisija za sojenje v sestavi Jernej Bobič, Boris Majer, Gorazd Trontelj ter na presenečenje mnogih Aleš Kamnikar, ki tesno ter uspešno sodeluje tako s svetovno košarkarsko organizacijo Fiba kot z evroligo. »O delovanju te komisije nimamo še nobenih podatkov,« so zapisali sodniki. »Če nas bodo s KZS o tem obvestili, vas bomo nemudoma seznanili, če se komisija na vas seveda ne bo prej obrnila neposredno. Znova poudarjam, da bo UO DKSS še naprej podpiral in zagovarjal voljo večine sodnikov, ki je bila jasno izražena na skupščini in seminarju vseh članskih list, kamor so bili vabljeni vsi slovenski sodniki,« je poudaril Željko Jovanovič. »Maja je bil na izvršnem odboru Košarkarske zveze Slovenije sprejet sklep o višini sodniških stroškov, ki je med drugim znižal višino potnih stroškov za poti sodnikov na tekme pod okriljem KZS. Takšen sklep je bil sprejet na podlagi enotnega predloga združenj vseh slovenskih klubov. Pomenil je izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov. Žal se v nadaljevanju sklep ni spoštoval in se je zaostril spor med klubi in sodniki. KZS si zato prizadeva za konstruktivno reševanje spora med klubi oziroma njihovimi združenji in društvom košarkarskih sodnikov,« sporočajo iz krovne košarkarske organizacije. Vmes je bila ustanovljena zgoraj omenjena komisija za sodnike, danes ob 17. uri pa predsednik KZS Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović vabita na sestanek sodnikov in tehničnih komisarjev. Zbrali se bodo v poslovni stavbi Pivovarne Union v Kozlerjevi dvorani. »Predstavniki KZS bodo predstavili aktivnosti za razrešitev zapleta ob začetku državnih prvenstev in v neposrednem pogovoru prisluhnili tudi sodnikom in tehničnim komisarjem, članom DKSS,« napovedujeta šefa.