Bo Krka zmogla zasuk?

NOVO MESTO – Nova sezona, stare manire in rezultati, bi lahko zapisali ob pogledu na lestvico regionalne košarkarske lige ABA. Po 17 krogih je na vrhu najboljša in najdražja ekipa beograjske Crvene zvezde, ki še ni okusila grenkobe poraza. Beograjčanom, ki navdušujejo tudi v evroligi, so za petami mestni rival Partizan (14 zmag, trije porazi), zagrebška Cedevita (12-5) in podgoriška Budućnost (12-5). Nekaj upov na morebitni preboj v polfinale ima še Cibona (11-6), ki pa si je sama že pred novim letom zabila velik avtogol. Pred ključnimi tekmami v regiji je prodala najboljšega igralca Anteja Žižića, ki se je preselil v turško Darušafako. Precej bolj izenačena pa je lestvica med 7. in 14. mestom. Ljubljanska Union Olimpija (na sedmi poziciji) ima sedem zmag in 10 porazov, zadnjeuvrščeni MZT pa štiri zmage in kar 13 porazov. Nevarno se je dnu približala tudi Krka (pet zmag, 12 porazov). Bolj ali manj je jasno, da se Krki in Olimpiji obeta ogorčen boj, da se ogneta zadnjemu, 14. mestu. Predpostavke lige ABA so jasne – moštvo, ki bo po 26. krogu na repu razpredelnice, eno leto ne sme v regionalno ligo. Ne glede na to, kako se v nadaljevanju sezone odreže v domačem prvenstvu. Slovenija je že lani prispevala ekipo, ki je zasedla zadnje mesto. Tajfun iz Šentjurja (lani ga je vodil zdajšnji trener Krke Dejan Mihevc) je kljub dobremu uvodu v sezono pristal na 14. mestu ter tako plačal davek neizkušenosti v močnem tekmovanju, izpadla pa je tudi 13. črnogorska Sutjeska. Krka in Union Olimpija sta se rešili v zadnjem krogu.



Kako bo letos? Pred ekipami je še devet krogov. Olimpija doma gosti Partizana, MZT, Karpoš Sokole, Budućnost in Cedevito, v goste pa odhaja k Crveni zvezdi, Zadru in FMP. Realno je pričakovati, da varovanci trenerja Gašperja Okorna doma premagajo obe makedonski ekipi (s tem bi naredili veliko uslugo tudi Krki), v gosteh pa bi lahko padel še Zadar. Z desetimi zmagami (toliko jih je bilo lani treba za obstanek) bi si skorajda morali zagotoviti obstoj med elito. V Novem mestu so zadnjič v regiji zmagali 13. novembra, ko so doma porazili MZT. Potem je sledila nesrečna tekma v gosteh proti Mornaru, ko se je poškodoval prvi igralec Dolenjcev Marko Luković. V črni seriji, ki še kar traja, je ekipa trenerja Dejana Mihevca nanizala devet zaporednih porazov, za nameček jo je dvakrat za regionalne točke ugnala tudi Olimpija. Dolenjci upajo na preobrat. Tudi zato, ker so nekako izpopolnili svoj igralski kader – poleg Lukovića je po septembru (igral je le na superpokalu) v ekipi Danec Darko Jukic, na bolniško pa je moral Matic Rebec, ki ima zvit desni gleženj. »V zadnjih dveh tekmah smo pokazali napredek v igri. Igralci se nam vračajo po poškodbah, tako da se še lovimo, a je vsak dan bolje. V drugem polčasu proti Budućnosti nam je zmanjkalo moči in zbranosti. Prevečkrat smo odigrali na posamične rešitve,« je Mihevcu še zdaj žal za nedeljski poraz, ko je bila v Novem mestu premagljiva tudi Budućnost. V Novem mestu do 26. kroga gostujejo Cedevita, Mega Leks, Mornar in Cibona, Dolenjci pa morajo v goste k Crveni zvezdi, Zadru, MZT, Igokei in Partizanu. Že na prvi pogled ima Krka precej težji razpored kot Olimpija, zato bo vsaka naslednja tekma dejansko kvalifikacijska. Tega se v Novem mestu zavedajo, hkrati pa vedo, da se lahko zgodi, da o svoji usodi ne bodo odločali samo sami.