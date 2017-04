Bo Gorenje postalo sponzor lige prvakov?

To bo derbi svetovno bronastega rokometa. Šlo bo za prvi korak k zlatemu naslovu državnega prvaka; Celje Pivovarna Laško ima v letošnji sezoni v svojih vitrinah že superpokalni in pokalni naslov, državni bi bil že 21. Gorenje iz Velenja pa bi v mladi lastni državi letos lahko slavilo četrti naslov najboljšega. Ker se rokomet igra za točke, je treba omeniti, da imata v šestčlanski ligi za prvaka oba nocojšnja tekmeca, dvoboj bo ob 18. uri v (seveda) Rdeči dvorani v delavskem Velenju, po 46 točk, torej je zmaga nujna tako za Šaleke kot Savinjčane. Slednji so ose letos ugnali trikrat v prav toliko tekmah, Gorenje je skozi zadnja leta zaradi številnih porazov dobilo že kompleks pred celjskimi grofi. Tudi v Velenju pa se že zavedajo, da bo potreben korenit zasuk v zavesti, podzavest pa itak nevarno spi, če hočejo Celjane spraviti na kolena. Velenjčani so denimo zadnjič v DP slavili daljnega 4. decembra 2013, nato jim je na 18 obračunih uspelo iztržiti le dva remija. »Poškodovani Blaž Kleč na derbiju zagotovo ne bo igral, zaradi bolezni v ponedeljek nista trenirala Gregor Potočnik in Matjaž Brumen, tudi Niko Medved je nekoliko načet. Ne glede na to verjamem, da bo trojica slednjih pripravljena za dvoboj. Vzdušje v ekipi je še naprej dobro. Pričakujem, da bodo naši fantje močno motivirani ter da bodo poskušali tekmece presenetiti in premagati. Rahlo prednost sicer dajem celjskemu moštvu, a storili bomo vse, da prekinemo črn niz na medsebojnih obračunih,« meni trener Gorenja Borut Plaskan, ki ga bo v naslednji sezoni zamenjal nekdanji hrvaški selektor Željko Babić. »Dvoboji z Gorenjem vedno prinašajo dodatni naboj, hkrati pa gre za zelo kakovostne rokometne predstave. Ponoviti moramo dobro predstavo iz prvega polčasa na pokalnem obračunu, in v takšnem primeru se lahko nadejamo zmage. Smo v dobri formi, zmaga pa bi bila velik korak k naslovu, ki si ga močno želimo,« je celjsko samozavest pred nocojšnjo tekmo uokviril levi zunanji rokometaš Borut Mačkovšek.



Junija o LP



Gorenjeve ambicije so bile seveda vedno visoke. Velenjski klub je in bo tudi v prihodnje storil vse za to, da si poskuša priboriti mesto v ligi prvakov. V letošnji sezoni denimo ni prešel sita kvalifikacijskega turnirja. Nastop v LP bi bilo seveda precej lažje doseči, če bi v elitno klubsko tekmovanje neposredno vodili dve mesti za slovenske klube, za kar si Gorenje skupaj z Rokometno zvezo Slovenije in Celjem PL prizadeva že dlje. No, pred staro celino pa je treba nekaj postoriti tudi doma. Da v Velenju napenjajo vse sile, da s prestola vržejo Celjane, priča tudi dejstvo, da so za naslednjo sezono že pridobili slovenskega reprezentanta Jana Grebenca, ki bo prišel iz Ribnice. Ker imata izkušena Matjaž Brumen in Alem Toskić pogodbeno obveznost še za eno sezono, to pomeni, da bi bila še ob kateri okrepitvi, omenja se srednji zunanji igralec Rika Ribnice Patrik Leban, to zelo dobra osnova za napad na CPL; ne pozabimo namreč, da iz Celja odhajata dva zunajserijska rokometaša, Blaž Janc in Miha Zarabec. Prava majhna bomba, bombica, pa bi lahko prišla iz podjetja Gorenje. Sliši se namreč, da naj bi velenjsko podjetje postalo pokrovitelj oziroma eden od pokroviteljev rokometne lige prvakov. »Nič še ni odločenega, se pa bo o tem razpravljalo junija,« nam je včeraj pojasnil Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja. Ker vedno razmišljamo tudi zakulisno, bi denimo Gorenjevo pokroviteljstvo seveda pomenilo tudi mnogo lažjo pot kluba v ligo prvakov za naslednjo sezono.