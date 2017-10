Bled bo gostil svetovno prvenstvo

MIAMI – S prizorišča letošnjega svetovnega prvenstva v veslanju na Floridi prihajajo dobre novice za slovensko veslaško središče na Bledu. V glasovanju za prireditelja svetovnega prvenstva za članske neolimpijske discipline, mlajše člane do 23 let in mladince leta 2020 je namreč blejska kandidatura premagala poljsko s Poznanjem.

V Sarasoti so dan po koncu SP izvedli še letni kongres Mednarodne veslaške zveze Fisa. Kot so sporočili iz Veslaške zveze Slovenije (VZS), je kandidatura za SP 2020, ki bo v takšnem obsegu organizirano šele drugič po lanski krstni izvedbi v Rotterdamu, doživela široko podporo, saj je za slovensko izvedbo glasovalo kar 95 delegatov nacionalnih zvez od 142 prisotnih. Poljski Poznanj je tako zbral le polovico glasov, medtem ko je bolgarski Plovdiv že pred glasovanjem odstopil od kandidature.

Na SP leta 2020, ki je olimpijsko leto, bodo na Bledu nastopili članski veslači le v neolimpijskih disciplinah, medtem ko bodo najštevilnejši mlajši člani do 23 let in mladinci do 18 let, predvidena je udeležba okrog 3000 tekmovalcev in spremljevalcev. Prvenstvo bo trajalo od 16. do 23. avgusta.