Blaž Kavčič zmagovalec teniškega turnirja v Bangkoku

BANGKOK – Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič uspešno nadaljuje svojo vrnitev po operaciji. V finalu turnirja v Bangkoku je premagal prvega nosilca Japonca Go Soedo, ki je po zaostanku z 0 : 6 in 0 : 1 v drugem nizu predal srečanje in Kavčič je osvojil štirinajsti turnir serije ATP challenger.

Ne glede na številne poškodbe v zadnjih osmih letih je Kavčič prav vsako sezono osvojil vsaj en naslov serije challenger. Po sedemmesečni odsotnosti zaradi operacije je svojo prvo tekmo v letošnji sezoni odigral junija, v naslednjih treh mesecih pa deset turnirjev, na katerih je osvojil 175 točk za lestvico ATP.

»Na začetku sem bil malo izgubljen na igrišču, kar je logično po tako dolgi odsotnosti. Tekmovalna forma se mi je sicer hitro dvigovala in v Kanadi sem začel že igrati dobro. Premagal sem tudi nekaj kakovostnih igralcev, kar mi je vrnilo potrebno samozavest. Še malce več časa sem potreboval za tekmovalno kondicijo, saj, denimo, finala challengerja v Kanadi zaradi bolečin v nogi nisem mogel igrati stoodstotno. Ko so tekme daljše ali v težkih pogojih imam še vedno težave,« je svojo vrnitev ocenil Kavčič.

Dobri nastopi sad trdega dela

Dobro pripravljenost je potrdil v Bangkoku, kjer na poti do naslova ni oddal niti niza, serviral je 32 asov, na celotnem turnirju le štirikrat oddal igro na svoj servis in dobil kar 80 odstotkov točk na svoj prvi servis. »Dobri nastopi v Bangkoku so rezultat trdega dela in dobrega treninga v zadnjih mesecih. Vrnitve so zmeraj težke tako s fizičnega kot psihološkega vidika, saj je treba biti potrpežljiv in vztrajen. V tem delu kariere moram predvsem veliko bolj paziti na svoje telo, bolj racionalno trenirati in tudi igrati. Vse to me sili v boljšo igro, kar je dobrodošlo. Zmaga na turnirju mi daje dodatno voljo in energijo za nadaljevanje. Zelo se veselim vsakega novega turnirja, na katerem lahko nastopam v polni pripravljenosti,« je po zmagi povedal Kavčič.

Odpoved nastopa

Kavčič se ne bo mogel udeležiti naslednjega srečanja Davisovega pokala, ko bo slovenska reprezentanca 16. septembra igrala dvoboj drugega kroga za obstanek v prvi evroafriški skupini. Enako kot lani, ko je zaradi poškodbe sploh prvič v karieri odpovedal nastop za reprezentanco, tudi tokrat vzrok ostaja povezan z njegovim zdravstvenim stanjem: »Odkar so mi na obeh stopalih odstranili ukleščena živca, določenih delov obeh stopal ne čutim več in zato imam težave pri drsanju na peščeni podlagi. V zadnjih letih zato tako rekoč ne igram na pesku, razen tistih par tednov okrog Roland Garrosa, pa čeprav je ravno pesek moja najljubša podlaga in sem na njej beležil največje uspehe. V karieri sem vedno brez pomislekov dal prednost reprezentančnim tekmam, saj mi igranje za svojo državo na tekmah za Davisov pokal predstavlja posebno čast. Kakor koli, glede na moje trenutno stanje, ker se ta dvoboj igra na pesku in povrhu še na tri dobljene nize, bom moral naslednji nastop proti Portugalski žal odpovedati.«

Po poškodbah je tudi malce spremenil miselnost in postavljanje ciljev. »Na igrišču se počutim dobro, fizično sem dobro pripravljen in ne čutim nobenih bolečin. To je v tem trenutku največ, kar si lahko želim, in to ostaja tudi glavni cilj za nadaljevanje sezone in kariere. Želim ohranjati dobro pripravljenost in ostati potrpežljiv, rezultati so potem posledica,« je sklenil Kavčič, ki se po Bangkoku že danes odpravlja na Kitajsko, kjer bo odigral naslednja dva turnirja.