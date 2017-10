Bilo je stresno, slabše že ni moglo biti

LJUBLJANA – Športna gimnastika bo spet sijala, tokrat je na vrsti svetovno prvenstvo v olimpijskem Montrealu od danes do nedelje, tudi s štiričlansko slovensko udeležbo. Sašo Bertoncelj na konju z ročaji, Rok Klavora v parterju, Tjaša Kysselef (preskok in parter) ter mnogobojka Lucija Hribar bodo nastopili. Kaj pravite, ni Teje Belak?

No, najboljša slovenska telovadka, njeno paradno orodje je preskok, se je na lastno željo in po posvetu s selektorjem Andrejem Mavričem odločila, da v francosko govorečem delu Kanade ne bo tekmovala. »Njena trenutna forma ni na najvišji ravni, od aprilskega evropskega prvenstva naprej ni natrenirala težjih skokov. Tako ne bi bila zmožna uvrstitve v finale med osmerico, temveč tam nekje okoli 12. do 15. mesta,« je razložil Mavrič.

»Nisem kot nekateri športniki, da imam en polčas, da se zagrejem, razigram.«

Moški selektor Sebastijan Piletič pa je dodal: »V Montreal ne gremo le preizkušat orodja.« Sašo Bertoncelj, 33-letni neustrašni konjenik iz Škofje Loke, je v finalih SP že zasedel 4., 7. in 8. mesto, seveda si naposled želi tudi na zmagovalne stopničke. Z evropskih prvenstev že ima dva brona. O sodobni gimnastični specializaciji pa se je Gorenjec na ta račun še pošalil: »Razmišljal sem, da bi v Montrealu nastopil še na krogih, a me rama preveč boli.« Pri oceni sezone in cilju za SP je bil malce resnejši in tudi kritičen.

»Sezona doslej, svetovni pokali in evropsko prvenstvo, je bila polna napak, a tudi dobrih nastopov. Visoko sem letal in nizko padel. A sem si dejal, pojdi v Montreal, saj slabše že ne more biti. Vse je bilo že malce stresno. Poleti sem veliko vadil, a se nato tekmi svetovnega pokala nista izšli, da bi dobil potrditev, kam sodim, v takšnem primeru na SP ne bi potoval. Ključno je bilo tretje mesto v Parizu. Primarni cilj v Montrealu je preboj v finale, a možno je prav vse. Nisem kot nekateri športniki, da imam en polčas, da se zagrejem, razigram. Priložnost v kvalifikacijah je le ena. Bom pa razočaran, če mi ne bo uspela uvrstitev v finale. A ni potrebe, da že v kvalifikacijah odtelovadim svojo najtežjo vajo. Naložil bi si dodatno tveganje, vem pa, da se z vajo lažje težavnosti lahko uvrstim v finale. Nisem edini, ki taktizira. Včasih se pač ni vredno zapoditi na polno,« je razložil Sašo Bertoncelj, ki ga izločilni boji na konju čakajo danes od polnoči po slovenskem času naprej, torej v noči na torek. Na SP bodo športniki tudi volili svojega predstavnika v izvršnem odboru Mednarodne gimnastične zveze, kandidiral bo tudi Aljaž Pegan.