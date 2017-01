Bilo bi prav neumno, če bi  se zadovoljili s četrtfinalom

FRANCIJA – Slovenski rokometaši so se še tretjič zapored uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Zadnji uspeh je iz Francije, saj so varovanci selektorja Veselina Vujovića v Parizu v osmini finala letošnjega SP z 32:26 (13:15) odpravili Rusijo. V tekmi dveh različnih rokometnih šol, dvoboj sta sodniško sicer vodili francoski dvojčici Charlotte in Julie Bonaventura, je bil najboljši slovenski strelec Darko Cingesar, iz šestih poskusov z levega krila je ravno tolikokrat tudi zadel, pri ruskem moštvu se je na desnem krilu izkazal Daniil Šiškarev, zbral je pet zadetkov, ravno toliko jih je dosegel Aleksandr Dereven. »Izid prvega polčasa je posledica naše travme po tekmi s Španijo. V drugem polčasu smo povsem zagospodarili na igrišču, moji igralci so le izpolnili vse dogovore pred tekmo. Vedeli smo, da spadamo med najboljših osem reprezentanc na svetu, kar smo dokazali tudi na tem dvoboju,« je po zmagi lahko modroval Veselin Vujović. Slovenija se bo v četrtfinalu jutri ob 20.45 merila z zmagovalcem sinočnjega obračuna osmine finala med evropsko prvakinjo Nemčijo in svetovnim podprvakom Katarjem.

