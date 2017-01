Bezjak po Vikingih vojsko pelje v boj z Aleksandrovimi Makedonci

Slovenija, Makedonija in Španija po štiri točke, brez točk Islandija, Tunizija in Angola; takšen je po dveh krogih vrstni red v skupini B svetovnega rokometnega prvenstva v Franciji. Slovenska reprezentanca je namreč v svoji drugi tekmi v Metzu s 26:25 (11:8) ugnala Islandce in z velikimi koraki že hiti k osmini finala SP. Danes se bodo fantje selektorja Veselina Vujovića ob 17.45 pomerili s prav tako še neporaženo Makedonijo. »Islandci so bili nepopustljiv tekmec, srčno so se borili vseh šestdeset minut. V prvem polčasu je dobro delovala naša obramba, z njo smo si priigrali malce bolj otipljivo prednost. V začetku drugega polčasa je naša prednost hitro skopnela, v končnici pa smo bili bolj zbrani od tekmecev. Na uvodnih dveh tekmah smo osvojili štiri točke, zelo sem zadovoljen s tem izkupičkom,« Veselin Vujović ni imel kaj filozofirati. Najboljši slovenski strelec v trdi in živčni tekmi je bil Marko Bezjak, zadel je šestkrat, Vid Kavtičnik in Miha Zarabec sta zbrala po štiri zadetke, pri islandskih Vikingih je levo krilo Bjarki Mar Elisson v osebno statistiko vpisal sedem golov.



No, in ravno Marko Bezjak je bil daleč najboljši igralec tekme, ta naziv si je po tekmi tudi uradno prislužil. Član Magdeburga je bil izjemno razpoložen za igro; zadeval je kot kakšen levi zunanji igralec, celo iz strelov iz skoka, pri prodorih pa si je čisti položaj za met na črti pribojeval po mojstrskem preigravanju višjih in okornejših Islandcev. Ti so prvi polčas v napadu odigrali prepočasi in s preveč pletenja po sredini, igre niso hitro prenašali na krila. Še tisto, kar so udarili na gol, pa je zelo spretno ustavil Matevž Skok. V drugem polčasu je Islandija s hitrejšo in širšo igro celo povedla, za vodstvo s plus 2 zadela le prečnik vrat, a je nato Marko Bezjak s soigralci mojstrsko vlekel prave poteze. V veliko pomoč mu je bil Vid Kavtičnik, ki je odigral kapetansko, se pa zato Vujoviću rotiranje igralcev ni posrečilo pri nekaterih drugih. Nik Henigman je v islandskem nasprotnem napadu dva proti enemu namreč storil popolno in mladostno neumnost, napravil prekršek za izključitev, Vikingom pa dal najstrožjo kazen. Nič čudnega, da ga je selektor Vujović nato sedečega na klopi pošteno oštel. Omeniti velja še Miho Zarabca, ki je zadel odločilna dva gola, pred enim je v obrambi tudi prestregel žogo. Južnokorejska sodnika Ku in Li pa sta se denimo na trenutke izgubila, islandski rokometaši in njihov selektor Geir Sveinsson so živčni izvajali pritisk nanju, ta pa se je prakticiral pri kompenziranju pri nekaterih njunih odločitvah. »Na tekmi z Islandci smo bili favoriti, svojo nalogo smo uspešno opravili. V drugem polčasu smo zdržali njihov nalet, vsi skupaj si zaslužimo čestitke za prikazano igro in pohvalo za bojevito in nepopustljivo predstavo,« je menil igralec tekme Marko Bezjak. »Tekma je bila zares zahtevna, vse drugo kot zmaga pa bi bilo za nas veliko razočaranje. Islandske rokometaše smo dobro analizirali in se pripravili na njihov način igre, a vedeli smo, da smo boljši in da moramo zmagati. Na tej tekmi se je v naši igri videlo veliko pozitivnega, a ostale so tudi zadeve, ki jih moramo popraviti. Že naslednja tekma proti Makedoniji bo pravšnja priložnost,« pa je dodal še drugi srednji zunanji igralec Miha Zarabec.



Vse sloni na Lazarovu



Pred obračunom z Makedonijo je zanimivo to, da sta bila Črnogorec Veselin Vujović kot slovenski in Hrvat Lino Červar kot makedonski selektor pred leti trenerja največjih makedonskih klubov Vardarja in Metalurga. Na njunih medsebojnih obračunih je bilo vedno vroče, na meji in tudi prek meje incidentov. »V vsakem primeru se obeta zanimiva tekma, zmagala pa bo ekipa, ki bo pokazala več želje in zbranosti. Vsi vemo, da se igra Makedonije vrti okrog Kirila Lazarova, ki bo ne glede na tekmeca na nasprotni strani dosegel svoje število golov, pomembneje bo zaustaviti njegove soigralce. Makedonija je pod Červarjevim vodstvom malce spremenila slog igre, predvsem je veliko trdnejša v obrambi, veliko igra z dvema krožnima napadalcema, pa tudi tekaško je boljša,« je pred današnjo tekmo povedal Veselin Vujović. »Na zadnjih dveh medsebojnih prijateljskih tekmah so nas Makedonci malce uspavali s svojo počasno in taktično igro. Njihova igra sloni na Lazarovu in mi se bomo na to maksimalno pripravili. Na tej tekmi bo vse odvisno od nas in našega pristopa, menim, da smo kakovostnejši od Makedoncev,« meni Miha Zarabec, Blaž Janc pa je odločen: »Makedonija je zelo neugoden tekmec. Našo strategijo bomo gradili na trdni obrambi in hitrih nasprotnih napadih. Motivacije in želje za to tekmo gotovo ne bo manjkalo, gremo na zmago.« Slovenska obramba bo tudi tokrat slonela na Mateju Gabru. »Tekma bo zelo težka. Na tem prvenstvu smo videli, da Makedonci večino časa v napadu igrajo s sedmimi rokometaši v polju. Naša obramba se bo morala prilagoditi tej makedonski strategiji, a navkljub temu se nadejam tretje zmage v Metzu,« je navrgel krožni napadalec. »Slovenijo zelo spoštujem. Gre za reprezentanco, ki goji dinamičen rokomet in je izjemno močna na tehničnem in taktičnem področju, v njenih vrstah so številni sijajni igralci. Z njo se ne moremo kosati v hitrosti, v tej prvini je Slovenija daleč pred nami. Zavoljo tega se jim bomo postavili po robu z disciplinirano igro, naše slabosti pa bomo poskušali nadomestiti z bojevito igro,« pa je o Sloveniji menil makedonski selektor Lino Červar.