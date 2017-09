Bergenski vzpon kot na Celjsko kočo

BERGEN – Briljantna zmaga Primoža Rogliča v 17. etapi letošnjega Tour de Francea z njegovo rapsodijo pri vzponu na Galibier sta seveda podviga kot iz grških epov. Še posebno ker danes v poklicnem kolesarstvu ni več junaške romantike, ampak je vse le še industrija v slogu Chrisa Frooma. A danes bo druga pesem. Na surovem vikinškem severu bo treba premagati tekmece in kruto podnebje dežele fjordov. V norveškem Bergnu je namreč na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu na sporedu vožnja na čas za elitno kategorijo, tudi s Slovencema Primožem Rogličem in Janom Tratnikom. Brez okolišanja, med favoriti je tudi Roglič; spomnimo, lani je dobil kronometer na Giru d'Italia, bil sedmi na EP in deseti na olimpijskih igrah.

31 kilometrov je dolžina kronometra na SP za razred elita.

Letos je bil v vožnji na čas najboljši na dirki po Baskiji, prav tako po Romandiji. Osnova za epsko pesnitev je torej tu, potreben je še junak. Pa da Roglič ne bo imel takšne smole kot pri kronometrih na Touru; v Düsseldorfu je na spolzki cesti padel, v Marseillu se mu je pokvaril menjalnik. V zadnji vožnji na čas, bilo je na britanskem Touru, je zasedel dvanajsto mesto.

Bergenski kronometer je zvit kot vikinški vojskovodje, dolg je sicer 31 km, a s ciljnim, 3,4-kilometrskim vzponom. »Posamični kronometer bo nekaj posebnega, za gledalce zagotovo nekaj zanimivega. Še najbolj je podoben tistemu z lanske dirke po Sloveniji, ko se je vzpelo na Celjsko kočo. V tem vidim izziv, s tem se bom poskušal čim bolje spopasti. Načeloma bom pred ciljem zamenjal kolo, vzpona se bom namesto na kronometrskem lotil na cestnem. Lahko bi sicer trdil, da je vzpon zame prednost. Če bom dober, bo prednost, če ne, bo slabost, tako pač je. Če ti gre, je lepo, če ne, je že nadvoz preveč. Sicer pa nikoli nisem pričakoval zmag v vožnji na čas, saj nisem specifičen kronometrist. Želim voziti etapne dirke,« je besedno pisan Primož Roglič, na čigar željo je v sestavi slovenske reprezentance tudi mehanik njegove nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo, da skrbi za njegovo kolo.

»Načrt si že narediš, vse pa je odvisno od dneva. Kronometer je specifična disciplina, enodnevna dirka. Verjetno se bodo zaradi bergenske specifike dogodila kakšna presenečenja, upam, da sem lahko del njih,« meni Zasavec. Kaj pa vreme, za danes so v Bergnu napovedana obdobja, ko se bo menjalo sončno in deževno. »Povsem vseeno mi je, kakšno bo. Želim si le, da bi imeli vsi enake razmere, kar bo verjetno težko, saj smo tekmovalno razporejeni čez nekaj ur. Že s tem, da sem v zadnji skupini, med najboljšimi, je z moje strani dovolj. V teh razmerah se moram najbolje znajti,« je še komentiral slovenski adut tudi na nedeljski cestni dirki.