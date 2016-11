Bejzbol je res čudovit šport, a pri nas ne znajo z mediji

»Meni je bejzbol prinesel veliko. Igral sem ga amatersko, poklicno, v povezavi z njim delam z otroki, to počnem ljubiteljsko in pri tem uživam. Vprašanje pa je, s kakšnimi ambicijami gredo v to zgodbo drugi ljudje. Če gredo zato, da bodo zaslužili, je to propad, če gredo zato, da bodo naredili nekaj dobrega najprej sebi in potem še drugim, pa je to v redu. To je tisto, kar je v športu najbolj pomembno,» je pripoved začel Vojko Korošec, slovenska bejzbolska legenda in še veliko več. V nadaljevanju je natrosil goro zanimivosti, začnimo pa pri vznožju, kako se je začelo s to ameriško športno igro. »Bil sem atlet pri Olimpiji, najprej stometraš, vadil sem tudi met kladiva, nato sem se spravil v deseteroboj. Moj zdaj pokojni trener Marjan Skušek mi je namignil, da sem vrhunski potencial. Za uvod sem zbral 5500 točk, kar je bilo zelo dobro. A nato sem dobil vnetje slepiča, šel sem na operacijo. Nato sem imel težave še s hrbtom, in deseteroboju sem se moral odpovedati,« je spomine načel športni univerzalnež, ki je denimo na svetovnem veteranskem prvenstvu v metu kladiva zasedel celo 6. mesto. »Po atletski karieri sem kot gostinec delal v hotelu Ilirija in prišli so fantje iz bejzbolskega kluba Zajčki. V zimskem vrtu so me spraševali, ali bi se preizkusil v bejzbolu. V lokalu smo našli žogico, od mize smo odvili nogo, nato pa sem žogico udaril tako močno, da so v zrak odleteli tudi zadeti kozarci. Prišel sem na trening Zajčkov in ta šport me je navdušil. Moj oče pa je bil iz Trsta, vzpostavil sem zveze z Italijo. Prišel sem v ekipo San Marina, nato sem bil v ZDA, vsa zgodba se je počasi zapeljala,« je pristavil tudi nekdanji bejzbolist Golovca in italijanskega Staranzana.



V Planici je denimo ustanovil klub Rateški medvedi, tam je prirejal tudi tabore. Ameriška izkušnja pa je bila nekaj posebnega. »Ko sem bil s San Marinom na pripravah na Floridi, je bilo to zame veliko priznanje kot športniku, po drugi strani pa največje veselje, da sem lahko videl tudi nekaj takšnega. V Fort Lauderdalu smo vadili dva meseca, igrali smo z moštvi iz poklicne lige Major League Baseball, ki so bila tam na spomladanskem treningu, Oriolesi, Astrosi, Yankeeji. Nekateri smo dobili ponudbe, da bi vadili pri mladih ekipah klubov iz MLB in igrali zanje, a sem na stvari gledal drugače. Povsem pošteno, če računaš, da je v MLB 164 klubskih tekem na sezono. Potem je treba biti stvaren tudi pri ambicijah biti igralec MLB. Imel sem ženo in dva otroka, tudi hotel v Planici, igranje v ameriški poklicni ligi je bila velika odločitev. Vrnil sem se v Evropo, dobil angažma v Italiji, kar mi je bilo seveda zaradi družine bližje, drugače bi ostal v ZDA. Nikoli pa nisem pogrešal tega, da bi lahko igral v največji ligi na svetu. Odločil sem se najbolje v življenju in mi še danes ni žal. Sem pa ta poklicni bejzbol okusil in je res noro,« pove Vojko Korošec, ki ga je vabil klub Houston Astros. »To zgodbo sem dal skozi, videl sem, kako sploh je, hvala bogu tudi zaslužil. Danes me vsi sprašujejo, koliko. Če je denimo Goran Dragić v ZDA dobil sto milijonov dolarjev, mu jih je treba privoščiti, saj si jih je tudi zaslužil.«

