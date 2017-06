Baltski čudež po vzoru Mime Jaušovec

PARIZ – V mestu luči so nedavno odigrali svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, v tem športu je Latvija velesila, zdaj pa je v francoski prestolnici padel še en mejnik v latvijskem športu. Teniška igralka Jelena Ostapenko je na igriščih Roland Garrosa namreč postala zmagovalka odprtega prvenstva Francije, v finalnem dvoboju je z vihtenjem loparja po uri in 59 minutah s 4:6, 6:4 in 6:3 ugnala Romunko Simono Halep. Dvajsetletnica iz Rige, na turnirjih za veliki slam je doslej najdlje prišla do tretjega kroga letošnjega Australian Opna, je bila s svojimi igrami v Parizu prava senzacija, po Slovenki Mimi Jaušovec leta 1983, 1977. zmagovalki, je bila sploh prva nepostavljena igralka, ki se je prebila do finala. Tam je zaostajala že z 0:1 v nizih in z 0:3 v drugem, a nato ji je uspel sanjski zasuk in postala je prva tenisačica iz te baltske države, ki je slavila na turnirju za grand slam.

2,1 milijon evrov. Toliko je Jelena Ostapenko prejela za zmago v Parizu.





»Kar ne morem verjeti, da sem zmagala. Vse skupaj je kot v sanjah, preprosto ne najdem pravih besed, da izrazim svoje občutke, vse skupaj je kot v sanjah. Kot deklica sem po televiziji spremljala dvoboje v Roland Garrosu in sanjala, da bi nastopila na tem turnirju, zdaj pa sem ga celo osvojila. Med celotnim finalom sem poskušala ostati agresivna, imela sem tudi nekaj padcev v igri, a bojevala sem se za vsako točko, in to se mi je na koncu obrestovalo,« je navrgla Rižanka, ki bo zaradi velikega uspeha opravila tudi viden skok na lestvici WTA, s 47. mesta bo napredovala na 12. »Serena Williams je moj idol, na igrišču je napadalna, kar mi je zelo všeč, prava zabava jo je gledati,« je Ostapenkova še izdala svojo majhno skrivnost.