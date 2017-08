Baloh zmagovalec ultramaratonske preizkušnje

BERN – Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je ob svoji deveti udeležbi na dirki Tortour dosegel zmago v kategoriji masters in tretje mesto v skupni razvrstitvi. V prejšnjih nastopih je Baloh zmagal na prvi dirki leta 2009 in bil dvakrat drugi v letih 2010 in 2014 v posamični konkurenci. Tortour Challenge 2017 je drugo ime za dirko okoli Švice, ki je v najtežji izvedbi dolga 1001 km in ima 13.000 metrov višinske razlike. Baloh se je letos odločil za različico, dolgo 525 km in s 7000 m višinske razlike. Razlog za to odločitev je bila, ker še ni popolnoma regeneriran po dirki preko Amerike (Raam).

Baloh je dirko dobro začel, prvič je zmagal tudi na prologu in si tako priboril prvo startno pozicijo. Kljub temu da je letos startal v kategoriji masters, je bil pozoren na tekmece v mlajši kategoriji, saj je čutil, da se bo lahko z njimi boril za skupno zmago. Po nekaj etapah je neposredne konkurente pustil zadaj, pravo dirko pa sta preko alpskih prelazov uprizorila z Ricom Elmerjem. Zaradi ne povsem zaceljenih poškodb podplatov z Raama, je Baloh na zadnjem alpskem klancu Sustenpass zaostal, prednost v svoji kategoriji pa je kljub temu povečal na nekaj ur. Cilj je dosegel v 17 urah in 42 minutah s povprečno hitrostjo 29,55 km/h. V njegovi kategoriji je drugo mesto osvojil Švicar Markus Kapelli, ki je zaostal več kot tri ure, tretji je bil Finec Jukka Jokela. V skupni razvrstitvi je s časom 17 ur in dve minuti zmagal Švicar Elmeer, 31 minut je zaostal njegov rojak Marcel Knecht-Ruegg, Baloh je bil z zaostankom 40 minut tretji. Na najdaljši preizkušnji, dolgi 1001 kilometer, je v času 37 ur in 33 minut zmagal Švicar Roger Nachbur.

»To je bil že moj deveti zaporedni nastop na Tortouru, ki je gotovo najbolje organizirana dirka v ultrakolesarskem koledarju. Po nekaj letih nastopov v ekipi dobrodelne organizacije Laureus sem se letos znova odločil za nastop v posamični konkurenci. Zaradi ne povsem zaceljenih poškodb z Raama je bila najboljša opcija ravno Challenge. To se je izkazalo za pravilno odločitev, bolečine so sicer bile prisotne, a védenje, da bo trpljenje kratko, mi je pomagalo do cilja v rekordnem tempu več kot 29 km/h. S tem rezultatom sem izredno zadovoljen. Zmaga v moji konkurenci mi veliko pomeni in je dobra popotnica za konec sezone ter začetek priprav za sezono 2018, v kateri imam ponovno nekaj visokih ciljev,« je po tekmi povedal Baloh.