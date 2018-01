Balkanske šale brez krčmarja, Nemčije

ZAGREB – Resda v hrvaški prestolnici poteka evropsko prvenstvo v rokometu za moške, a so v Slovenskem središču, spoju športa, promocije in gospodarstva, v hotelu Westin že za uvod poskrbeli, da se je govorilo tudi o rokometašicah. In to v za šalo zelo razpoloženi balkanski družbi. Slovenija, Makedonija in Črna gora bodo namreč skupno kandidirale za izvedbo evropskega prvenstva za ženske leta 2022. Skupna kandidatura je tudi edina za to tekmovanje in leto, prireditelj, ki bo novembra leta 2022, pa bo določen na kongresu Evropske rokometne zveze junija letos v Edinburgu. A ker so v zagrebški skupini C EP za rokometaše prav vse doslej omenjene nekdanje jugoslovanske republike, se je tekmovalni duh prelil tudi v besede predsednikov rokometne zveze Slovenije, Makedonije in Črne gore. Predsednik RZS Franjo Bobinac je v diplomatskem slogu dejal: »Pustimo Nemce v Zagrebu in mi trije skupaj odidimo v drugi del tekmovanja v Varaždin.« A predsednik makedonske zveze Živko Mukaetov je imel predlog povsem v slogu balkanskega črnega humorja: »Pustimo Slovence v Zagrebu in drugi trije odidimo v Varaždin.« Opazka seveda ni bila pogodu Bobincu in je to makedonskemu kolegu na šaljiv način tudi pokazal. Nam pa se zdi, da je vse to račun brez krčmarja, torej branilca naslova evropskega prvaka iz leta 2016 Nemčije. Vsekakor pa bo za Rokometno zvezo Slovenije EP leta 2022 pomemben dogodek in zalogaj. In spet smo slišali šalo v slogu stare jugoslovanske šole: »Naša skupna kandidatura je tako močna, da so druge države raje kar odstopile od interesa za organizacijo tega tekmovanja.« Šalo zdaj na stran in naštejmo nekaj že znanih dejstev. EP bi se v uvodnem skupinskem delu, nastopilo bo kar 24 reprezentanc, igralo v štirih mestih, Ljubljani, Celju, Skopju in Podgorici. Slovenska prestolnica bi gostila tudi eno skupino drugega dela tekmovanja in, seveda v Stožicah, polfinale ter dvoboja za odličja. Torej bi lahko ekipa selektorja Uroša Bregarja, ki se je izkazala na decembrskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji, okrepljena z novo Slovenko Elizabeth Omoregie, ko bo ta pač dobila pravico nastopa, na domačem EP doživela enega od tekmovalnih vrhuncev. »Na ta način, z organizacijo EP, želimo slovenski ženski rokomet dvigniti na raven moškega. Skupna kandidatura bi pomagala pri razvoju rokometa v regiji,« je razložil generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijić. No, regija pa je že močna v ženskem rokometu. Črnogorke so s srebrnim odličjem z olimpijskih iger v Londonu leta 2012 svoji neodvisni državi pribojevale doslej edino olimpijsko kolajno, istega leta pa so postale tudi evropske prvakinje.



Za Henigmana že konec EP Na nedeljskem večernem treningu slovenske reprezentance pred sinočnjo tekmo proti Nemčiji si je poškodbo kolena obnovil levi zunanji igralec Nik Henigman, zanj je evropsko prvenstvo že končano. Selektor Veselin Vujović je namesto igralca Rika Ribnice v izbrano vrsto vpoklical člana Gorenja Gregorja Potočnika. Od začetka priprav za EP je Slovenija zaradi poškodb izgubila že Mateja Gabra, Jureta Dolenca in Nika Medveda.