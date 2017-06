Avstrijec Thiem poglobil krizo velikega Đokovića

Velik dan za Dominica Thiema v Parizu! Avstrijski teniški igralec se je namreč uvrstil v polfinale odprtega teniškega prvenstva Francije v Roland Garrosu. Šestopostavljeni Thiem je v četrtfinalu po le treh nizih s 7:6 (5), 6:3 in 6:0 premagal nekdanjega prvega igralca sveta in branilca naslova Novaka Đokovića, ki je bil v Parizu drugi nosilec. To je bila njegova prva zmaga proti slovitemu Srbu v šestih medsebojnih dvobojih. »Prvi niz bi lahko zlahka izgubil. Tesen razplet v mojo korist je bil ključen za prvo zmago proti Đokoviću. No, pa tudi dober začetek drugega niza,« je dejal 23-letni Avstrijec, ki je lani, zanimivo, v polfinalu izgubil ravno proti Noletu. Thiem se bo zdaj v polfinalu 36 milijonov evrov vrednega turnirja pomeril s Špancem Rafaelom Nadalom, ki se v včerajšnjem četrtfinalu ni pretirano spotil. Njegov španski tekmec Pablo Carreno Busta je dvoboj predal v drugem nizu, po zgolj 52 minutah, zaradi poškodbe pri vodstvu slovitega rojaka s 6:2, 2:0. Ve se, da je Nadal specialist za peščene podlage, v Parizu je slavil kar devetkrat. Toda hkrati je pomemben podatek, da ga je letos kot edini na pesku premagal le Thiem; to je bilo v četrtfinalu turnirja v Rimu. Nadal se mu je oddolžil z zmagama v finalih Barcelone in Madrida. »To bo zame najtežji možni obračun, ki si ga lahko zamislite. V petek prihaja najtežji tekmec v Roland Garrosu vseh časov. To bo že najin četrti dvoboj v petih ali šestih tednih. Tu ni posebnih skrivnosti, spet je v najboljši formi,« Thiem pred vznemirljivim obračunom laska španskemu šampionu, a hkrati načrtuje svoj prvi nastop v finalu turnirja za grand slam.



Pri dekletih je za glavno presenečenje poskrbela Latvijka Jelena Ostapenko, ki danes praznuje 20. rojstni dan. V četrtfinalu je premagala 11. nosilko in nekdanjo prvo igralko sveta, Danko Caroline Wozniacki, s 4:6, 6:2 in 6:2. »Moj način igre je agresiven. Počutila sem se dobro, zaupala sem si in ob koncu dvoboja sem res igrala resnično dobro. Razmere so bile res težke, tudi pihalo je precej. Caroline res ni popuščala, zato sem morala dati vse od sebe, res sem našla svojo igro,« je dejala Ostapenkova, ki se bo v polfinalu pomerila s Švicarko Timeo Bacsinszky, ki je kot šele 30. nosilka premagala Francozinjo Kristino Mladenović s 6:4, 6:4. Tretja nosilka turnirja, Romunka Simona Halep, je brezhibno opravila svojo nalogo za uvrstitev v polfinale, potem ko je v četrtfinalu v drugem nizu rešila zaključno žogico za zmago proti Ukrajinki Jelini Svitolini in slavila s 3:6, 7:6 (6) in 6:0. V polfinalu bo igrala proti drugi nosilki, Čehinji Karolini Pliškovi. Ta je s 7:6 (3) in 6:4 premagala Francozinjo Caroline Garcia, šele 27. igralko z lestvice WTA.