Ameriški nogomet je bolj ekipni šport od nogometa in košarke

LJUBLJANA – Ameriški nogomet počasi jemlje zalet tudi v Sloveniji. V zadnjem času je še posebno zanimiva zgodba kluba Mustangs iz Ljubljane, okvire za spoznanje tega zanimivega društva pa je podala klubska predsednica Viki Korelc. »Dejavnost smo začeli lanskega maja, trenutno pa imamo v klubu 40 otrok. V bistvu delamo le z otroki, v razponu od šestega do 19. leta. Članske ekipe si niti ne želimo. Ko so otroci starejši, pa se lahko sami odločijo, v kateri klub bodo odšli. Imamo tudi žensko selekcijo od 13. leta naprej, v ženskem ameriškem nogometu v Sloveniji sicer ni določenih starostnih mej, ker pri dekletih to še ni tako razvit šport. Punce, mlajše od 13 let, pa so v selekcijah s fanti,« je vidne smernice dela z mlajšimi kategorijami zarisala Viki Korelc. »Pri vsakem športu, predvsem pri ameriškem nogometu, moraš začeti z najmlajšimi in delo razvijati v starejših selekcijah. Glede na to, da obstajamo že eno leto in imamo 40 otrok v več selekcijah, ni rečeno, da ne bomo čez leto, dve selekcije do 19 let spremenili v člansko ekipo. Za zdaj je cilj, da sestavimo selekcijo U-19 za naslednje leto, da bo lahko tekmovala v drugi slovenski ligi ameriškega nogometa v kontaktni različici.«



Mlajše selekcije pa seveda za zdaj igrajo tako imenovani flag football, torej igro brez kontakta. »Do 15. leta starosti imamo flag football, pozneje pa se jih usmerja v kontaktno različico. Imamo selekciji U-17 in U-19, odločili smo se usmeriti tudi na malce bolj profesionalno raven, smo edini klub v Sloveniji, ki ima glavnega trenerja iz ZDA. To je nekdanji podajalec Ljubljane Silverhawks Anthony Gardner, ki je trener omenjenih starejših selekcij, torej U-17 in U-19, v kontaktni različici ter ekip do 13 in 15 let v brezkontaktni. Otroke pri teh letih, če želijo v kontaktno različico, začnemo usmerjati s pravili, tehniko in se jim pri 15. letu tudi doda oprema, se pravi ščitniki in čelade. Glavni trener za najmlajše selekcije, do devet in 11 let, pa je sicer Matic Pirc. Kondicijska trenerka Tea Černič skrbi, da otroci pravilno izvajajo vaje in da se pri njih razvije motorika. Da jih torej že od malega naučimo pravilno izvajati zadeve,« je nadaljevala Korelčeva.



V državnem prvenstvu ekip do 15. leta starosti so bili mladi mustangi tretji, so pa zanje pretežno igrali otroci, stari do 13 let. Septembra se sicer v Sloveniji začne DP selekcij ameriških nogometašev do 11. in 13. leta starosti in kasneje znova do 15 pomladi. Mustangi sicer trenirajo na zunanjih igriščih na Kodeljevem in v Štepanjskem naselju, vadba v dvorani pa je v vojašnici Edvarda Peperka.



Premladi za razpise



Finance so težave vsega slovenskega športa, ne le ameriškega nogometa. »Smo neprofitna organizacija, klub se financira s članarinami, torej prispevkom staršev, sama in športna direktorica Karolina Lipuš pa v bistvu finančno največ pripomoreva s tem, ko sofinancirava društvo. Za zdaj smo še premlad klub, šele drugo leto se lahko javimo na razpise. Sicer je zelo težko, saj je ameriški nogomet v Sloveniji nepoznan, ljudje so zanj zelo nezainteresirani. Zaradi tega je tudi težko dobiti igrišče in dvorano za uporabo. Kluba iz Domžal in Novega mesta imata srečo, da jima pomaga občina, pri nas v Ljubljani pa je težko, se je treba kar boriti. Letos smo imeli tudi nekaj donacij posameznikov, edini pokrovitelj pa je restavracija Argentino,« je denarno plat pojasnila predsednica mustangov. Oprema za ameriški nogomet seveda ne raste na drevju, kako pa rešujejo to težavo? »Protestantska verska organizacija iz Teksasa nam je letos zelo pomagala z opremo, vsem našim otrokom je brezplačno dala športno obutev, dobili smo ščitnike, čelade, zaščitno opremo, žoge, blazine. V kontaktno različico ameriškega nogometa finančno definitivno ne bi mogli iti, ves komplet blazin denimo stane tisoč evrov. Čelade in rabljeno opremo so nam darovale razne šole in univerze iz Teksasa. Za prvo silo, za osnove, za začetek bo, definitivno pa bodo morali naši otroci kupiti nove čelade. Imeli smo tudi tridnevni tabor, kjer so otroci iz klubov iz vse Slovenije prvič okusili opremo in zbijanje igralcev.»



Viki Korelc pa je za konec tudi razložila, zakaj ravno ameriški nogomet. »Sama sem bila v nogometu in v košarki, vsi trdijo, da sta to ekipna športa, a iz lastnih izkušenj menim, da je ameriški nogomet veliko bolj ekipni šport. V nogometu in košarki lahko marsikaj storiš sam, pri ameriškem nogometu pa brez soigralca ne moreš narediti koraka. Menim, da otroke resnično učimo moralnih vrednot, ni naš namen, da jih učimo, da so dobri športniki, ampak to, da so dobri ljudje in da cenijo druge, da jim nesebično pomagajo. Ta šport lahko igra vsak otrok, za vsakega se najde položaj na igrišču. Imamo nekaj fantov, ki so malce močnejši, pa so motorično denimo zelo sposobni. Imamo veliko fantov, ki si želijo igrati na ameriških univerzah. Povezali smo se tudi z mednarodno šolo QSI v Ljubljani, ki deluje po ameriškem sistemu, Anthony Gardner bo tam trikrat na teden učil flag football. Imamo željo, da bi nekateri srednjo šolo končali na QSI, pozneje pa bi lahko odšli na kolidž,« je sklenila Viki Korelc, tudi koordinatorka mladinskih selekcij pri Zvezi za ameriški nogomet Slovenije.

Napaka slovenskih klubov



»Menim, da je napaka vseh klubov v Sloveniji, da namesto vlaganja v trenerje kupujejo igralce iz ZDA. Namesto da bi od majhnega vzgajali otroke, da bodo dobri igralci, je najlažje kupiti nekoga iz Amerike, da z njim zmagujejo. Sami smo se odločili, da bomo od začetka vlagali v trenerja, denimo naš Anthony Gardner ima že 20 let izkušenj z igranjem in treniranjem, igral je na univerzi in v velikih klubih v Evropi, zato menim, da nam bo zelo zelo pomagal,« pravi Viki Korelc, predsednica kluba za ameriški nogomet Mustangs.