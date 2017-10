Amerika odloča, koliko Dragića bo v Sloveniji

LJUBLJANA – Po začetku evrolige, v kateri sodeluje najboljših 16 zasedb stare celine, bodo danes ponoči na svoj račun prišli še ljubitelji severnoameriške lige NBA. S tekmama Golden State – Houston in Cleveland – Boston se bo začela 72. sezona. Tudi letos se bo merilo 30 ekip, naslov prvaka pa bo branil Golden State, ki je v zadnjem finalu pometel s Clevelandom. Po prejšnji sezoni, ko smo imeli tri igralce v ligi, je zdaj onstran Atlantika le Goran Dragić, ki ima še veljavno pogodbo z Miamijem. Bena Udriha je minulo soboto odpustil Detroit, Saša Vujačić pa se je iz New Yorka preselil v dres italijanskega Torina.

Manj minut odmora

Premor po koncu prejšnje sezone je prinesel več sprememb, tako v igralskih vrstah kot na tehničnem področju. Ljubitelji, predvsem poznavalci košarke, pa se bojijo, da bomo vnovič priča finalu zadnjih treh sezon, ko sta se spopadla Golden State in Cleveland. Zaradi v preteklosti precej natrpanega urnika se sezona začenja osem dni prej kot po navadi. Tekme bodo predvidoma krajše in z manj prekinitvami, saj se je število minut odmora znižalo z 18 na 14. Po novem bodo zadnje menjave v ekipi možne 10 dni pred tekmo zvezd, in ne štiri dni po njej. Trenerji so pozdravili zadnjo odločitev, saj jim bo premor med tekmo All-Star koristil, da uigrajo moštvo. Spremembo je doživela tudi tekma zvezd, saj bodo igralci zahoda in vzhoda med sabo pomešani. Z željo, da bi se liga ognila v zadnjih letih dokaj nezanimivim srečanjem. Tekma All-Stars bo 18. februarja v Los Angelesu.

Oddih za Gogija

Slovenski ljubitelji košarke upajo, da bodo na njej videli 31-letnega Gorana Dragića, ki bo sezono začel jutri z gostovanjem pri Orlandu. Miami se spogleduje s končnico. Gorana Američani cenijo in spoštujejo. Še bolj pa ga bodo, ko bo ekipo popeljal v izločilne boje. V prejšnji sezoni mu je z Miamijem skoraj uspel epski preobrat, a je na koncu ostal brez končnice. Po izjemnem nastopu na evropskem prvenstvu mu je trener Eric Spoelstra, tudi velik zaljubljenec v Ljubljano, predpisal počitek, zato je Dragić igral le na dveh od šestih pripravljalnih tekem. Dvoboje lige NBA bo mogoče spremljati tudi na Sportklubu. To je potrdil Marko Simeunovič, ki uspešno vodi slovensko izpostavo komercialne televizije. Kot vse evropske televizije tudi Sportklub upa, da bo lahko kmalu sam izbiral, katero tekmo bo prenašal. Ni tako kot v slaščičarni, kamor vstopiš in pokažeš na krof s čokolado. Kar Američani ponudijo, to morajo evropske televizije vzeti. Izvedeli pa smo, da naj bi se to kmalu spremenilo, takrat bo tudi več Dragića na Sportklubu. »Pravi ljubitelji športa vstajajo sredi noči in gledajo ligo NBA,« pravi Simeunovič. Kaj bo šele prihodnjo leto, ko se bo dončićmanija preselila v ligo NBA, ko bodo vsi ljubitelji košarke in športa v Sloveniji vstajali sredi noči, da bi videli na delu Luko Dončića, ki bo še leto igral pri Realu. Številni mu napovedujejo, da bo junija prihodnje leto tako ali tako številka ena na naboru igralcev.