Aljaž Bedene za medije: Je*** to

LONDON – Teniški igralec Aljaž Bedene (27), trenutno 52. igralec sveta, je še nedavno dvigoval veliko prahu, ko se je odločil, da sprejme državljanstvo Velike Britanije. Zanjo je želel igrati tudi v Davisovem pokalu, a je mednarodna teniška zveza njegove prošnje vztrajno zavračala, ker je bil nekoč že del slovenske reprezentance.

Bedene še vedno igra za Veliko Britanijo, a ne za reprezentanco. »Rekel sem si: 'Je*** to.' Osredotočil sem se raje na igranje tenisa,« je povedal za britanski The Sun in priznal, da je Davisov pokal za zdaj odmislil.

Potem ko je lani izpadel iz najboljše stoterice, je predčasno prekinil sezono. Zdaj meni, da v tem trenutku igra najboljši tenis v karieri, saj je v njem spet začel uživati. »Na letni lestvici ATP sem trenutno 27., in res imam občutek, da trenutno spadam med trideset najboljših na svetu.«

V tem tednu bo začel nastope za grand slam v Parizu. »Pripravljen sem psihično in fizično. Lani sem prišel do tretjega kroga, kar mi lahko uspe tudi letos,« je zaključil.

Prav zaradi omejitev naj bi številka tri britanskega tenisa spet razmišljal o igranju za Slovenijo, predvsem zaradi prihajajočih olimpijskih iger, piše BBC.