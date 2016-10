Alenka se je že po prvih metrih potopa popolnoma odklopila

V turškem Kasu v Antaliji se je na drugem svetovnem prvenstvu v potapljanju na vdih v lov za rekordnimi globinami podala tudi naša najboljša apneistka, postavna Koprčanka Alenka Artnik. Nastopila je v dveh disciplinah, v potopu s stalno obtežitvijo z eno monoplavutjo ter dvema stereoplavutkama ter v obeh dosegla izjemen uspeh. Najprej se je v globino podala s stalno obtežitvijo ter zgolj s pomočjo monoplavuti in lastne moči. Z enim samim vdihom je priplavala kar 86 metrov globoko in po vrnitvi na gladino že zajela sapo kot nova in tudi prva slovenska svetovna prvakinja v tej disciplini. Alenka je morala svoj zmagovalni vdih zadržati za dve minuti in 49 sekund, kar se morda na prvi pogled ne sliši veliko, a zadrževanje sape v mirovanju, kot to včasih počnemo doma za zabavo, povsem nekaj drugega kot pri naporni fizični aktivnosti.



Njen potop je potekal gladko in sproščeno: »Prvi tekmovalni dan smo nastopali v disciplini CWT z monofinko. Najavila sem globino 86 metrov, kar je zadoščalo za prvo mesto ter naslov svetovne prvakinje. Pred potopom sem bila zelo nervozna, saj sem čutila težo naslova. Kljub temu sem se zbrala in že po prvih metrih potopa popolnoma odklopila in se prepustila. Pri vrnitvi na površje sem se počutila zelo močno in opravila protokol.« Ko tekmovalci priplavajo na površje, morajo namreč v petnajstih sekundah sodnikom in organizatorjem dokazati uspešnost svojega potopa s posebnim protokolom, ki dokazuje njihovo polno zavest. V primeru neuspele izvedbe protokola je potop zavrnjen, kar sodniki pokažejo z rdečim kartonom.



Ker je Alenka res vrhunsko pripravljena, je za naslednji dan najavila še en izjemni potop, tudi tokrat v disciplini konstantne obtežitve, a tokrat z dvema plavutkama. Tako se je doslej najgloblje, na 81 metrov, pred komaj dvema tednoma potopila Italijanka Chiara Obino na italijanskem državnem prvenstvu v Ischii. Njen potop je štel tudi kot svetovni rekord, a ni zdržal dolgo. Alenka je namreč najavila meter več, globino 82 metrov, in se po treh minutah in 11 sekundah vrnila na gladino ne le kot svetovna prvakinja tudi v tej disciplini, temveč tudi kot nosilka novega svetovnega rekorda: »V to disciplino sem vložila največ časa in od nje pričakovala najboljši rezultat. Najavila sem globino 82 metrov, kar je pomenilo nov svetovni rekord. Potop je potekal brez zapletov, temu je sledil zelo čist in hiter protokol, kar kaže na dobro pripravljenost. Kot zanimivost: nov ženski rekord le za enajst metrov zaostaja za moškim, ki ga ima v rokah Italijan Michele Giurgola, ki se je potopil na 93 metrov. S tem je Slovenija prvič osvojila naslov svetovnega prvaka oziroma prvakinje ter tudi naslov svetovnega rekorderja oziroma rekorderke v apneji,« ponosno doda Alenka, ki je s tem zaključila letošnjo tekmovalno sezono. »Lahko rečem, da sem sezono sanjsko zaključila. Sledijo daljši oddih, iskanje sponzorjev ter komuniciranje z mediji. Nato bodo na vrsti priprave na novo tekmovalno sezono,« je pojasnila šampionka iz morskih globin.

Daić najgloblje v Jadranu V sredo je bila v Ljubljani premiera filma Najgloblji Zemljan v kopalkah, novega celovečernega dokumentarca večkrat nagrajene režiserke in potapljačice Haidy Kancler. Film pripoveduje o Juretu Daiću, prvem Slovencu, ki se je z enim vdihom potopil več kot sto metrov, in o njegovem naskoku na svetovni rekord v skandalopetri, antični disciplini potapljanja na vdih, ko se potapljač v hladno globino poda s pomočjo padajočega kamna, privezanega na vrv, in zgolj v kopalkah ter brez maske ali plavuti. »Pri tem potopu ne gre za kondicijsko težavo. Problem je mentalni, predvsem mraz, ter izenačevanje. Ko te zebe, se zakrčiš in ne moreš biti sproščen, kar vodi k slabši sposobnosti izenačevanja. Tudi prenašanje mraza je težavno, še nekoliko bolj mrzlo kot v Grčiji pa je v Jadranskem morju, kjer sem opravil svoj potop,« je dejal Daić, ki se ponaša z najglobljim potopom v Jadranskem morju, Nemec Andreas Güldner pa je svetovni rekorder s 112 metri potopa v Egiptu.