ACH Volley do 10. pokalnega naslova

HOČE – Odbojkarji ACH Volleyja so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu v Hočah so s 3 : 1 (24, 19, –20, 18) premagali Calcit Volleyball.



* Dvorana VŠD Hoče, gledalcev 700, sodnika: Skudnik (Mežica), Pevc (Škofja Loka).

* Calcit Volley: Pereira 12, Hribar, Golob, Novljan 2, Ratek, Gil 2, Vidmar 15, Okroglič 5, Štaleker 8, Kvas, Lakner 2, Kotnik 11, Štembergar Zupan 2, Lazar.

* ACH Volley: Flajs, Đirlić 15, Babkov 11, Kovačič, Purič 14, Pavlovič, Satler, Pleško, Brulec 5, Planinc, Kök 3, Mihajlovič 1, Pokeršnik 9, Videčnik 10.

V zadnjih dveh finalnih obračunih slovenskega pokalnega tekmovanja so bili boljši kamniški odbojkarji, ki so si zelo želeli še tretje zaporedne, sicer pa četrte pokalne lovorike, medtem ko so Ljubljančani prav po zaslugi Kamničanov že tri leta čakali na 10. pokalni naslov.