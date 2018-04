Urnaut prevzema vodenje ACH-ja

Andrej Urnaut bo v naslednji sezoni trener odbojkarjev ACH Volley, so zapisali na spletni strani ljubljanskega kluba, ki je prejšnji teden slavil petnajsti naslov državnega prvaka, osvojili je tudi slovenski pokal in nastopili v četrtfinalu evropskega pokal CEV. Korošec Urnaut bo na mestu glavnega trenerja nasledil Zorana Kedačiča.



Kadečič je bil v zadnjih zadnjih dveh letih in pol zelo uspešen, so navedli tudi v klubskem sporočilu, zato je novica o zamenjavi nekoliko presenetljiva.



Dvainpetdesetletni Andrej Urnaut je v tej sezoni anhovski Salonit vodil do tretjega mesta v slovenskem prvenstvu. Preden je leta 2001 začel delati kot trener je bil zelo uspešen odbojkar. Zaigral je v finalu lige prvakov, bil večkratni belgijski klubski državni in pokalni prvak, v reprezentančnem dresu Jugoslavije je zbral kar tristo nastopov, za Slovenijo pa 70.