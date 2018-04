Novo razočaranje za Rise, doživeli tretji poraz

BUDIMPEŠTA – Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi zadnjega, 5. kroga svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) izgubila z Italijo s 3:4 (1:1, 2:2, 0:1). Slovenija je s tem porazom ostala v tej konkurenci tudi za leto 2019 in si ni zagotovila napredovanja med elito.



Za Slovenijo so na zadnji tekmi zadeli Matic Podlipnik (18.), Rok Tičar (24.) in Sabahudin Kovačević (39.).

Junak italijanske zmage je bil Diego Kostner z golom dve sekundi pred koncem v prazno mrežo. Pred njim so zadeli Markus Gander (2.), Michael Sullivan (30.) in Alex Trivellato (34.).



Slovenci so na tem SP dosegli dve zmagi, proti Madžarski in Kazahstanu, izgubili pa so proti Veliki Britaniji, Poljski in Italiji.