Zdaj ve, kako se zmaga

Mnogi spremljevalci formule 1 so po slab(š)i predstavi Valtterija Bottasa pred slabim mesecem na veliki nagradi Kitajske, med katero se je povrhu s svojim mercedesom W08 EQ power+ (resda na vlažni stezi) zavrtel za varnostnim avtomobilom, že bolj ali manj odpisali 27-letnega Finca. Kritike so postale še glasnejše, potem ko dirkač iz Nastole pri Lahtiju ni najbolje unovčil niti svojega krstnega najboljšega startnega položaja v Bahrajnu, kjer je na koncu s tretjim mestom iztržil manj, kot je tudi sam pričakoval. Njegovo tamkajšnje razočaranje je bilo toliko večje, ker je moral med puščavsko preizkušnjo na zahtevo nadrejenih dvakrat spustiti predse moštvenega kolega Lewisa Hamiltona.



Ni jih bilo malo, ki so menili, da je finski dirkač tedaj uradno postal vodonosec angleškega zvezdnika oziroma voznik št. 2 pri Mercedesu. A Bottas si takšnih ocen – vsaj navzven – ni jemal k srcu. Še naprej je verjel vase in po šampionski predstavi v olimpijskem Sočiju, kjer je popolnoma zasenčil četrtouvrščenega Hamiltona, prvič okusil slast zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu. Z njo je vendarle utišal čedalje glasnejše nasprotnike, ki so še do velike nagrade Rusije vztrajali, da si Valtteri ni zaslužil sedeža v srebrni puščici, v kateri je nasledil lanskega svetovnega prvaka Nica Rosberga.



Toda neprijetne kritike so severnjaka puščale hladnokrvnega in ga niso podž(i)gale, kot bi marsikdo pričakoval. »Ne, to ni bil razlog za moj uspeh v Sočiju. Za krmilom je treba izklopiti čustva. Ne smeš dovoliti, da bi te gnala jeza. Ker se dobro zavedam, da te lahko že najmanjša napaka drago stane, sem med dirkanjem stoodstotno osredotočen na svojo nalogo. Sleherni zavoj in krog poskušam odpeljati čim bolje,« je Bottas razkril enega od ključev do podviga na veliki nagradi Rusije, kjer sta mu družbo na zmagovalnem odru delala Ferrarijeva asa Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen.



Kot otrok je bil debelušen



Skoraj v isti sapi je novi finski junak pribil, kako pomembno vlogo pri tem igra zaupanje vase. »V tem športu moraš biti samozavesten. Verjeti moraš, da je mogoče čisto vse. Kdor misli, da ne more zmagati, naj raje ostane doma. V nasprotju z nekaterimi sem jaz ves čas verjel, da lahko premagam Lewisa in osvojim prvo mesto, in to mi je v Sočiju tudi uspelo. Zdaj vem, kako se zmaga, zato ne dvomim, da mi bo na naslednjih preizkušnjah lažje. Dokazati si želim, da znam in zmorem še več,« se Valtteri nadeja, da bo prva zmaga, ki jo je dosegel na svoji 81. dirki, le ena od mnogih. V skupnem seštevku je ostal na tretjem mestu, pri čemer za vodilnim Vettlom zaostaja za 23 točk, za drugouvrščenim Hamiltonom pa le za deset.



Zanimivo, da je bil peti finski zmagovalec v formuli 1 po Kekeju Rosbergu, Miki Häkkinenu, Heikkiju Kovalainenu in Räikkönenu kot otrok debelušen. »Bil sem tudi do deset kilogramov težji od tekmecev v kartingu, zaradi česar mi na začetku ni bilo lahko. Za nameček sem bil še manjši, tako da sem z nogami težko dosegel stopalke. Dedek me je tolažil, da bom čez zimo dovolj zrastel, če bom vsak dan jedel ovseno kašo. Njegov nasvet sem upošteval in začel povrhu trdo trenirati, in to je obrodilo sadove,« se je svojih začetkov spomnil Bottas, ki ne skriva, da si želi nekega dne postati svetovni prvak. Da je že dozorel za lovoriko, je prepričan tudi njegov menedžer Häkkinen, ki je prav tako sorazmerno dolgo čakal na prvo zmago. »Vem, kako sijajno se zdaj počuti Valtteri. Verjamem, da se mu bo po ruskem podvigu odprlo. On je šampion v pravem pomenu besede, to sem vedel že takrat, ko sem spremljal njegove predstave v kartingu in formuli 3,« je zaupal dvakratni svetovni prvak (v letih 1998 in 1999) in eden od tistih, ki nikoli ni podvomil o Valtteriju.