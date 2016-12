Zdaj ve, kaj je Dakar

Naposled nekaj drugačnega od starokopitnega prednovoletnega kalupa v betonskih džunglah. Paragvaj, Bolivija, Argentina, kaj pravite na to? Drugega januarja se bo v Asuncionu začela, 14. pa v Buenos Airesu končala nova izdaja relija Dakar. Simon Marčič bo, po dobi Mirana Stanovnika, edini slovenski udeleženec na letošnjem vzdržljivostnem izzivu, tako kot župan občine Log - Dragomer pa bo, že tretjič na Dakarju, nastopil med motoristi. No, 34-letni Mariborčan je predlani zaradi zlomljenega zapestja dirko končal predčasno, lani si je izpahnil ključnico, a stisnil zobe in dakarski južnoameriški reli sklenil na 79. mestu. »V preteklih nastopih še nisem prav vedel, kaj je Dakar. Zato grem tokrat v boj za boljši rezultat. Bolj bom napadal, tudi vozil z glavo, za višje cilje pa imam še vseeno premalo izkušenj,« je najavil latinskoameriško taktiko.



Simon Marčič bo med motoristi vozil v razredu maraton brez pomoči spremljevalne ekipe, nastopilo bo še približno 15 njegovih somišljenikov. Mariborčan bo moral tako sam pripravljati in popravljati dvokolesnega jeklenega konjička, njegova nega se po 12 urah jahanja zna zavleči tudi globoko v noč. Brez ekipne pomoči tekmuje, ker ni zbral od 15.000 do 20.000 evrov za najem mehanika, fizioterapevta... Njegov motocikel je znamke KTM, je stara različica dirkaškega motorja na uplinjač. »Novi motorji imajo elektronski vbrizg, so hitrejši. Sprednji blažilnik motorjev tovarniških ekip pa denimo stane toliko kot ves moj motor, zanj kot novega je treba odšteti nekaj čez 30.000 evrov. Tega rabljenega KTM sem kupil pred tremi leti, iz Poljske mi ga je uredil Miran Stanovnik. Za naslednji Dakar pa računam, če bom zbral dovolj denarja, da bom na njem vozil že z novim motorjem,« upa.



Več mišične mase



Ker se bo po Afriki, imenovani Dakar, vozil tudi v južnoameriških Andih, redek zrak na tudi skoraj 5000 metrih nadmorske višine motorju vzame moč. »Lani smo imeli start etape na 4300 metrih, vožnja v šesti prestavi je bila, kot da bi vozil v prvi. Prestavljati je treba tudi iglo v uplinjaču. Telesno pa sem za letošnji reli tudi vse dvignil na višjo raven. Skozi vse leto sem vozil gorsko kolo, mesec dni prej sem s trenerjem začel vaditi v fitnesu. Imam več mišične mase, počutim se bolje kot v preteklih dveh letih,« je samozavesten Simon Marčič. Zanj bo ena odločilnih tretja etapa Dakarja, ko se bo z 250 metrov vzpelo na skoraj 5000; če se skozi eno od kontrolnih točk ne bo prišlo v sedmih urah, pa bo celo sledila diskvalifikacija. »Samo za grobe stroške je treba za Dakar zbrati od 25.000 do 35.000 evrov. A stvari se premikajo naprej. Za letos sem se finančno pokril, če bo kaj denarja ostalo, pa bom imel že nekaj sredstev za nakup novega motorja,« je za konec Simon Marčič poudaril vse bolj profesionalno plat avanturistične vzdržljivostne vožnje po Latinski Ameriki.