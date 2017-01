Zbil Slovenca in zmagal na Dakarju

V dvanajstih etapah 39. relija Dakar so prevozili več kot 8800 kilometrov, dva dneva so bili zaradi močnega deževja in poplav brez tekmovalnega odseka, a vseeno so v desetih dirkaških etapah prevozili več kot štiri tisoč kilometrov. Stari lisjak Stephane Peterhansel, 51-letni Francoz, ki je pred letošnjo dirko znameniti Dakar osvojil že dvanajstkrat, je zmogel razdaljo prevoziti v slabih 29 urah. Tovarniški voznik Peugeota je v nadvse izenačenem dvoboju znotraj Peugeotove ekipe z mlajšim izzivalcem Sebastienom Loebom pokazal vse svoje izkušnje in zrelost za dirkanje po puščavskih brezpotjih in sipinah. Zmaga Peterhansla prav tako ohranja spomin na afriško obdobje te dirke in obenem poudarja, da pravi duh Dakarja s selitvijo v Južno Ameriko ni izgubil svojega bistva. »Vesel sem, da vodja naše ekipe Bruno Famin ni uporabil moštvene strategije in naju s Sebastienom v zaključnih etapah ni upočasnil. To je bil odprt boj za zmago vse do zadnjih kilometrov. Kar hitro po začetku relija se je izoblikoval krog favoritov. Najprej smo bili štirje, nato le še dva. Čeprav je bil končni dvoboj za zmago tudi precej stresen, sem v vožnji zelo užival,« je v cilju relija v Buenos Airesu povedal Peterhansel, ki ima zdaj že trinajst dakarskih zmag. Šestkrat je slavil z motorjem, sedemkrat z avtomobilom. Njegov sovoznik Jean-Paul Cottret je s sedmo zmago postal najuspešnejši sovoznik tega relija vseh časov.



Peterhanslovo pot proti zmagi je dobesedno prekrižal slovenski motorist Simon Marčič. Na deseti etapi sta na zahtevnem navigacijskem odseku, kjer se je izgubilo veliko tekmovalcev, čelno trčila. Na srečo hitrost ni bila zelo visoka, zato jo je Marčič ob srečanju z velikim peugotom 3008 DKR še dobro odnesel. Motor je zaščitil njegovo telo in Mariborčan je skupil »le« odprt zlom golenice in mečnice. Peterhansel je kot pravi šampion počakal pri Slovencu, dokler na prizorišče trčenja ni prišla zdravstvena služba. Francozu so organizatorji vrnili čas, ki ga je izgubil zaradi čakanja ob Marčiču, in prav v tej etapi je Peterhansel tudi nadoknadil zaostanek za Loebom in povedel v skupnem seštevku. Za Marčiča je bil nastop kajpak končan in v bolnišnicah v San Juanu in Buenos Airesu so mu nogo že dvakrat operirali. V bolnišnici ga je po nesrečni etapi obiskal tudi Peterhansel, ki je bil vidno pretresen zaradi trčenja.



V avtomobilski konkurenci je Peugeot slavil kar trojno zmago. Loeb je dobil polovico vseh tekmovalnih etap, a veliko časa je izgubil zaradi okvare motorja v prvem delu relija, na koncu pa ga je upočasnila tudi prebita guma. Drugi nastop na Dakarju je bil zanj taktično boljši, tudi sovoznik Daniel Elena je bil dobro pripravljen na vse navigacijske izzive. Nekdanja devetkratna svetovna prvaka v klasičnem reliju sta za Peterhanslom zaostala le pet minut, kar je minimalna razlika za skoraj 29 ur dirkanja. Tretje mesto je osvojil nekdanji motorist Cyril Despres. Poleg Peterhansla in Loeba sta bila tiha favorita relija tudi Nasser Al Attiyah (Toyota) in Carlos Sainz (Peugeot). Toyotini hiluxi so imeli nekaj težav z močjo na visoki nadmorski višini, Al Attiyah pa je z več težavami odstopil že v uvodu. Sainz je doživel kočljivo prevračanje in je lahko v Buenos Airesu le še čestital trem moštvenim kolegom. Med motoristi je bil spet na vrhu avstrijski KTM. Prva tri mesta so zasedli njihovi dirkači Sam Sunderland, Matthias Walkner in Gerard Farres Guell. Med štirikolesniki je slavil Sergey Karjakin (Yamaha), med buggyji Leandro Torres (Polaris), med vozniki velikih tovornjakov pa Kamazov adut Eduard Nikolajev.