Za sezono na vrhu 30 tisočakov v avto

LJUBLJANA – Avtomobilski šport je privlačen in ima prav zaradi visokih stroškov pridih ekskluzivnosti. Slovenija je majhen trg in kljub zelo uveljavljenim dobaviteljem v avtomobilski industriji težko upraviči velika pokroviteljska sredstva in proračune. Kljub temu avtomobilski šport na nacionalni ravni živi. Nekateri dirkajo vsaj z delno pomočjo pokroviteljev, drugi imajo zaradi dobre podjetnosti dovolj denarja, da si lahko privoščijo dokaj resno udejstvovanje v dirkanju, največ pa je takih, ki v svoj dirkalnik vložijo dobesedno zadnji evro svoje mesečne plače. Kljub pomanjkanju pokroviteljev se na relijih zbere tudi okrog 50 posadk. »Nekako se znajdemo. Izkoristimo tisti denar od pokroviteljev, ki ga dobimo, dodamo precej svojega in iz tega poskušamo izvleči kar največ. Načeloma pomaga, da v mislih nekoliko pozabiš rezultat in voziš za svoj užitek in zabavo. Takrat si zelo hiter,« je na zadnjem reliju državnega prvenstva v Idriji povedal zmagovalec Rok Turk (peugeot 208 R2), ki se za slovenske razmere z avtomobilskim športom ukvarja profesionalno in lahko prav zato vztraja na dokaj visoki ravni. Prav na koncu sezone je odpeljal enega svojih najboljših relijev in napovedal, da je mogoče naslov državnega prvaka napasti tudi z relativno šibkim dvokolesno gnanim dirkalnikom.

