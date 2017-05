Za krmilom sopihal kot lokomotiva

Da je start na stezi v Montmelu pri Barceloni, na kateri je težko prehitevati, še kako pomemben, so se dobro zavedali vsi dirkači vodilnih moštev v formuli 1. Najbolje je nato včeraj potegnil Sebastian Vettel, ki je s svojim ferrarijem SF70H z drugega položaja skočil pred najhitrejšega v kvalifikacijah Lewisa Hamiltona (Mercedes), za njima pa so skoraj hkrati v prvi desni zavoj pripeljali Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull). Da se troboj za tretje mesto ne bo končal dobro, je bilo jasno videti že od daleč. In res; Bottas se je s prednjim levim kolesom na rahlo dotaknil rdeče boginje starejšega rojaka in jo potisnil v rdečega bika mladega Nizozemca. Trk med Räikkönenom in Verstappnom, ki je lani prav v Barceloni prvič okusil slast zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu, še zdaleč ni bil nedolžen, saj sta oba z zlomljenima obesama dirko končala že v uvodnem krogu. Kimijev odstop je še posebno prizadel mladega Ferrarijevega navijača, šestletnega Thomasa iz Francije, ki je neutolažljivo jokal na glavni tribuni, sredi dirke pa je bil spet do ušes nasmejan, potem ko se je lahko za nepozaben spomin fotografiral z ledenim Fincem.



V ospredju je peklenski ritem narekoval Vettel, ki je po sveženj novih mehkih gum zavil v bokse v 15. krogu. Njegov najbližji zasledovalec Hamilton je prvo menjavo opravil sedem krogov pozneje in dirko nadaljeval na srednje trdih pnevmatikah, po zaslugi njunih postankov pa se je na vrh semaforja rezultatov prebil Bottas.



Bottasova mati najprej k Williamsu



Vendar 27-letni dirkač iz Nastole pri Lahtiju, ki ga je ob ženi Emilii, sicer finski reprezentantki v plavanju, po dolgem času spodbujala tudi mati Marianne (ta je – mimogrede – v petek najprej pomotoma zavila k Valtterijevemu nekdanjemu moštvu Williamsu), v vodstvu ni zdržal dolgo. V 24. krogu je na startno-ciljni ravnini z obrabljenimi gumami še odbil Vettlov napad, krog pozneje pa tega ni bil več zmožen, potem ko je šel 29-letni Nemec z glavo skozi zid oziroma je pri visoki hitrosti z dvema kolesoma celo zapeljal s proge na travo, da se je kar pokadilo izpod dirkalnika. Kljub temu je Vettel v ovinek zavil pred Bottasom, toda Hamilton se mu je medtem že močno približal.



V 35. krogu se je po trku med Felipejem Masso (Williams) in Stofflom Vandoornom (McLaren-Honda), ki je obtičal v pesku, na zaslonih prikazal virtualni varnostni avtomobil. Med drugimi je še drugič v bokse pripeljal tudi Hamilton, krog za njim pa še Vettel in se na stezo vrnil tik pred 32-letnim Angležem, ki se je pritoževal, da ga je tri leta mlajši Nemec v zavoju zrinil s proge.



To je očitno Lewisa, ki je med pogovori po radijski zvezi včeraj sopihal kakor lokomotiva, očitno še dodatno podžgalo, saj je v nadaljevanju kot nadležna osa letal okrog Vettla. Po več neuspešnih poskusih mu je v 44. krogu (takšna je – zanimivo – tudi številka na nosu njegove srebrne puščice) vendarle uspelo prevzeti vodstvo, potem ko se je na startno-ciljni ravnini prebil mimo nemškega tekmeca. V Mercedesovi garaži, v kateri so malo predtem z razočaranjem pospremili Bottasov odstop zaradi okvare motorja (v nasprotju z Angležem je Finec vozil s starejšo različico pogonskega agregata), so v tistem trenutku kar poskočili od navdušenja, saj so že slutili, da se je njihovemu zvezdniku posrečil odločilni manever.



Med dirko izgubil vsaj dva kilograma



Hamilton prvega mesta ni več izpustil iz svojih rok. Na koncu je imel dobre tri sekunde naskoka pred Vettlom. »Celotna ekipa, vštevši tisto v naši tovarni v Brackleyju, je odlično opravila svojo nalogo, popolna je bila tudi naša strategija. Moj start je bil sicer dober, vendar ne dovolj, da bi ostal spredaj. Sebastian je vozil odlično, bilo je tesno, tako naj tudi bo. Takšno pač mora biti dirkanje na najvišji ravni,« je bil nasmejan 32-letni Anglež, potem ko je pred 95.000 gledalci slavil drugo zmago v sezoni in skupno 55. v formuli 1. Priznal je, da je bila dirka izjemno naporna, kakor je pripomnil, je med njo izgubil vsaj dva kilograma.



Vettel, ki je zadržal vodstvo v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo, je bil zadovoljen s svojim startom, ne pa tudi s strategijo, saj se je po prvem postanku znašel v gneči. »Potem sem poskušal vse, da bi ostal spredaj, vendar nisem mogel narediti ničesar, ko je Lewis priletel mimo mene. V nadaljevanju sem upal, da mu bodo popustile gume, kar pa se ni zgodilo,« je nemški šampion potegnil črto pod peto letošnjo preizkušnjo v najhitrejšem cirkusu.



Z zaostankom debele minute je na tretjem mestu v cilj pridrvel Daniel Ricciardo (Red Bull), ki se je tako prvič v sezoni udeležil slovesne razglasitve najboljših (»Tokrat sem imel precej sreče.«), za več kot krog pa so za Hamiltonom zaostali četrtouvrščeni Sergio Perez, petouvrščeni Esteban Ocon (oba Force India), šestouvrščeni Nico Hülkenberg (Renault), sedmouvrščeni Carlos Sainz ml. (Toro Rosso), osmouvrščeni Pascal Wehrlein (Sauber) itn. Naslednja dirka bo 28. maja v Monte Carlu.