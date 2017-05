Z zadnjimi kapljicami do podviga

V zasebni slovaški ekipi Maco Yamaha, za katero tekmuje tudi najhitrejši slovenski motorist Marko Jerman, mlajši brat dvakratnega svetovnega prvaka Igorja Jermana (v letih 2002 in 2009), so se predvčerajšnjim veselili pravega malega čudeža. V hudi konkurenci številnih tovarniških in poltovarniških moštev so na 8-urni dirki v Oscherslebnu, tretji vzdržljivostni preizkušnji za svetovno prvenstvo 2016/17 pod okriljem Mednarodne motociklistične zveze (FIM), po pravi srhljivki osvojili tretje mesto, potem ko so po hudem boju le za las prehiteli švicarsko zasedbo Bolliger Kawasaki. Ob 32-letnem dirkaču iz Depale vasi pri Domžalah sta svoj delež k doslej največjemu uspehu ekipe iz Bratislave prispevala še Švicar Gregory Junod in Francoz Anthony Dos Santos.



Slovaška zasedba je dirko začela s 14. položaja, v ospredje pa jo je popeljal prav Jerman, ki se je po bliskovitem startu že v uvodnem krogu prebil do petega mesta. »Ker je začela po kakšnih 20 minutah vidno popuščati zadnja guma, sem nato izgubil dve mesti, vendar sem (ob)držal stik z vodilnimi. V nadaljevanju smo se pomaknili naprej in bili dolgo peti, nakar smo pridobili še eno mesto, v zadnji uri pa se je med nami in člani moštva Bolliger vnela huda bitka za tretje mesto. Oboji smo dirkali na nož in bilo je izjemno napeto,« je razburljivo končnico podoživel najhitrejši slovenski motorist in pristavil, da so Švicarji pet krogov pred ciljem zavili v bokse po gorivo, medtem ko so sami tvegali in ostali na progi.



»Že prej smo se dogovorili, da bomo – če bomo v igri za visoko uvrstitev – šli na vse ali nič in ne bomo izgubljali dragocenega časa z dodatnim postankom. Vedeli smo, da bo šlo na tesno, Gregoryju, ki je bil kot zadnji med nami na stezi, se je lučka za bencin prižgala štiri kroge pred koncem, z dirkanjem na polno pa bi ga imel dovolj za pičla dva kroga, zato je vozil izjemno premišljeno. Na ravninah je hitro premaknil do šeste prestave, da ne bi porabil preveč goriva, tudi sicer je vozil nekoliko počasneje, vendar še vedno dovolj hitro, da ga zasledovalci, ki so se mu nevarno približevali, ne bi dohiteli. Vsi skupaj smo bili silno živčni, vodja naše ekipe Martin Kuzma je bil, denimo, v garaži bled kakor stena,« je napeto dogajanje na dirkališču in ob njem slikovito opisal Jerman.



S prvimi stopničkami med vzdržljivostno elito se je izšlo za las. »Ko smo po dirki pregledali posodo za gorivo, je bilo v njej le še deciliter bencina, torej le še za nekaj sto metrov,« je zaupal Marko, ki se mu je – tako kot pravzaprav vsem v moštvu in njihovim zvestim navijačem – po srečnem razpletu s srca odvalila velikanska skala. Za večkratnega slovenskega prvaka je to tretje mesto prav tako eden največjih uspehov na dosedanji športni poti, primerjal bi ga še s šestim mestom na dirki za svetovno prvenstvo v razredu superstock do 1000 ccm leta 2007 v Monzi in drugim na velikem finalu evropskega prvenstva v supersportu leta 2010 v Albaceteju.



Slovaška ekipa se je z uspehom v Oscherslebnu, kjer sta bili od nje hitrejši le Yamahini tovarniški zasedbi GMT94 in YART, v skupnem seštevku utrdila na šestem mestu. Zdaj ima na svojem računu že 75 točk, tako da jo od tretjeuvrščenega moštva SRC Kawasaki loči vsega 17 točk. Odlična predstava Jermana & Co. na nemški preizkušnji, ki jo je posnela tudi slovaška nacionalna televizija, je bila vsekakor odlična reklama za naslednjo dirko, ki bo 24. junija prav na Slovakiaringu, le kakšnih 40 kilometrov oddaljenega od Macovega sedeža.



»Verjamem, da bomo imeli na tribunah veliko navijačev, ki bodo upali na podoben rezultat. Vendar pa morajo vedeti, da smo mi vendarle 'zasebniki'. Medtem ko je za dirkače v najboljših moštvih to služba, je zame predvsem užitek, za katerega moram – da si ga lahko privoščim – predtem vsak dan trdo garati v domači delavnici,« je še dejal slovenski junak pri ekipi Maco, ki postaja čedalje večji trn v peti tovarniškim ekipam, kar je mogoče soditi tudi po tem, da so jim pri Yamahi že ukinili določeno podporo...