Z berglo v lov po katero točko

LJUBLJANA –Valentino Rossi je znova prekosil samega sebe, saj se je pičlih 22 dni (!) po dvojnem zlomu golenice in mečnice (poškodbo je staknil pri padcu z motorjem za motokros) včeraj na treningih pred jutrišnjo veliko nagrado Aragonije znova meril s tekmeci v motoGP. Na prvem merjenju časov je Yamahin zvezdnik z zaostankom skoraj treh sekund za najhitrejšim Marcom Marquezom (Honda) pristal na 18. mestu, na drugem pa na 20. z boljšim časom (prvi je bil Dani Pedrosa). »Srečen sem že, ker lahko sploh poskusim,« je bil italijanski motociklistični as vesel zelene luči, ki jo je prejel od zdravnikov za start na 14. letošnji postaji za SP. »Načeloma se počutim v redu, bolečine niso več tako hude, kot so bile, denimo, še med ponedeljkovim testom v Misanu, kjer pa sem kljub vsemu lahko dirkal,« je zaupal in priznal, da ga še vedno zaboli, ko premakne nogo. Do motorja si pomaga z berglo, med vožnjo pa mu življenje grenijo predvsem desni zavoji. Toda leta 2010, ko si je poškodoval ramo, je imel precej večje težave. »Takrat sem se še šest, sedem dni po operaciji počutil zelo slabo, tokrat pa sem bil že dan po kirurškem posegu spet doma. Po desetih dneh je bil napredek v okrevanju res opazen, čedalje bolj sem čutil nogo. Takrat sem prvič pomislil, da bi lahko nastopil na veliki nagradi Aragonije,« je razkril 38-letni Rossi, ki se mu niti sanja ne, kaj lahko pričakuje od jutrišnje preizkušnje, saj ne ve, na kakšni ravni bo zmožen voziti od starta do cilja. Želi si predvsem končati dirko in morda osvojiti katero točko. »To ne bo mačji kašelj, kajti na tej progi je težko zdržati vso dirko v peklenskem ritmu. Za nameček se je konkurenca v zadnjih letih zelo zgostila, kar dokazuje tudi podatek, da zadnji v kvalifikacijah za najboljšim dosežkom zaostane le za poldrugo sekundo,« je še razložil Doktor, ki v skupni razvrstitvi drži četrto mesto. Na vrhu sta skupaj Marquez in Andrea Dovizioso (Ducati), Rossija od njiju loči 42, od tretjeuvrščenega moštvenega sotekmovalca Mavericka Viñalesa pa 26 točk.

Jarvis: Rossi je čistokrvni dirkač Da rezultat pri Rossiju tokrat ne bo v ospredju, je poudaril tudi vodja Yamahine ekipe Lin Jarvis: "Marsikdo se verjetno sprašuje, kaj je Valentinu tega sploh še treba pri teh letih. Odgovor je preprost: ker je čistokrvni dirkač in zaljubljen v ta šport. Poleg tega je do konca prvenstva še pet dirk, na katerih se lahko zgodi marsikaj."