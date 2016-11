VW šokiral svetovni reli

Ko je Volkswagnovo športno moštvo v nedeljo popoldne v Walesu slavilo četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka med proizvajalci in je na vrh zmagovalnega volkswagen pola R WRC sedel tudi Frank Welsch, član uprave odgovoren za razvoj pri znamki osebnih vozil Volkswagen, karavana svetovnega relija in tudi zaposleni pri največjem evropskem proizvajalcu avtomobilov niso bili pripravljeni na tako velik šok. Le dva dneva po odpiranju šampanjca, kjer je Volkswagen dobil še svoj 42. reli v zadnjih štirih sezonah, poleg naslova proizvajalcev pa je s prednostjo 100 točk Sebastien Ogier četrtič postal kralj v konkurenci voznikov, je uprava koncerna Volkswagen izglasovala nenaden umik s svetovnega prvenstva v reliju.



Razlog tiči v dobro leto dni stari aferi z manipulativno programsko opremo v določenih dizelskih motorjih. To sta največji škandal in kriza v zgodovini Volkswagna, ki bo Nemce zgolj v ZDA stala najmanj 11,5 milijarde evrov. Iz tega razloga se je iz dragega svetovnega prvenstva vztrajnostnih dirk umaknil Audi in se preselil v električno formulo E, varčevalni ukrepi pa niso obšli niti Volkswagnove dirkaške ekipe. Pri Volkswagnu so odločitev tudi že uradno objavili, zato dvomov ni več. Svoje načrte so predstavili tudi zaposlenim v Volkswagen Motorsportu, ki domuje v Hannovru. Tam je zaposlenih okrog 200 ljudi, med njimi že dve desetletji slovenski mehanik in inženir Zlatko Kvar.



Prvak Ogier brez sedeža



»Naša znamka se je zavezala razvoju nove avtomobilske tehnologije prihodnosti in elektrifikaciji vozil. V svetovnem reliju smo znatno presegli naša pričakovanja, zato smo se odločili za prilagoditev športnega programa,« je povedal Welsch. Volkswagen se bo še naprej posvečal relikrosu, cestnohitrostnim dirkam, na osnovi pola bodo izdelali tudi dirkalnik R5. Veliko večjo vlogo bo po napovedih Welscha dobil program zasebnih kupcev.



Volkswagnova odločitev odpira veliko vprašanj. Že več mesecev so razvijali nov vrhunski dirkalni avtomobil, ki so ga pripravili po tehničnih pravilih za leto 2017. Testiral ga je nekdanji svetovni prvak Marcus Gronholm. Očitno ne bomo nikoli izvedeli, kako dober bi bil lahko ta dirkalnik, saj ga nameravajo pri Volkswagnu preprosto črtati. Zasebno moštvo, ki bi prevzelo njihovo dirkaško orodje, zaradi politike koncerna ne pride v poštev.



Še bolj zanimiv bo zdaj postal trg voznikov, ki se je še v nedeljo za prihodnje leto zdel skoraj končan. Volkswagen ima veljavne pogodbe z Ogierjem, Jari-Mattijem Latvalo in Andreasom Mikkelsenom, vsi trije pa si bodo morali očitno zelo hitro najti novega delodajalca. Najbolj vroče ime je kajpak štirikratni svetovni prvak Ogier. Vrhunskega voznika še nima Toyota, ki se pod vodstvom nekdanjega prvaka Tommija Makinena vrača v svetovni reli. Citroën in Hyundai sta že predstavila vozniško zasedbo, pred leti si je Ogierja v svojem moštvu že odkrito želel britanski M-Sport. Ekipa Malcolma Wilsona v svetovnem reliju dirka le z delno podporo Forda in tudi zato si bodo težko privoščili dirkača Ogierjevega kova.



Svetovno prvenstvo v reliju je tako nenadoma izgubilo prvega favorita prihodnje sezone, ki bi lahko bila ena najbolj kakovostnih v zadnjem desetletju. Tako nenadno se iz relija do zdaj še ni umaknil noben avtomobilski proizvajalec. Lancia je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja umik načrtovala postopno in zato izgubljala konkurenčnost. Ko so odšli, relija to ni bolelo tako, kot bo bolel zdajšnji umik Volkswagna. Tako dominantnega moštva v reliju v vsej zgodovini, ki zdaj uradno šteje že 43 let, bržkone ni bilo.