Vsak dan moli za Michaela Schumacherja

Kako je z Michaelom Schumacherjem, ki se je konec leta 2013 huje poškodoval pri padcu med smučanjem v francoskih Alpah, vedo le njegovi najbližji, saj ti vse od nesreče skrivajo pred javnostjo, kakšno je zdravstveno stanje 48-letnega Nemca. Toda sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 je bil minuli konec tedna – čeprav odsoten – močno navzoč v Spa-Francorchampsu. V prvi vrsti po zaslugi njegovega sina Micka Schumacherja, ki je pred dirko za veliko nagrado Belgije, ob 25. obletnici Michaelove krstne zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu, odpeljal krog z očetovim šampionskim benettonom iz sezone 1994 in v njem izjemno užival.

7 točk prednosti ima vodilni Sebastian Vettel pred Lewisom Hamiltonom.

»Tega zlepa ne bom pozabil! Najraje bi s tem bolidom odpeljal kar celotno dirko,« si je zaželel 18-letni Nemec, ki si je posebno za to priložnost omislil čelado s podobnim dizajnom, kakršnega je imel njegov oče. Nanj pa je dan prej spomnil tudi Mercedesov zvezdnik Lewis Hamilton, ki se je v soboto veselil že 68. kvalifikacijske zmage v formuli 1, s katero je izenačil Schumijev rekord. Po podvigu mu je nekdanji Nemčev strateg in novi tehnični vodja v najhitrejšem cirkusu Ross Brawn prenesel sporočilo Michaelove žene Corinne: »Michael je vedno govoril, da so rekordi za to, da se jih izboljšuje. Lepo, da si izenačil tega,« je 62-letni Anglež čestital 30 let mlajšemu rojaku, ki so ga v tistem trenutku preplavila čustva. »Vsak dan molim za Michaela in njegovo družino. Zmeraj sem ga oboževal. Za vselej bo eden od najboljših dirkačev,« je zaupal Hamilton in kolo časa zavrtel v leto 1996, ko si je prav v Spa-Francorchampsu prvič iz neposredne bližine ogledal dirko v formuli 1. »Ko je mimo mene pridrvel Schumacher, me je dokončno zagrabilo. Moja ljubezen do tega športa se je le še okrepila. Michael je legenda. Zelo sem ponosen na to, da sem se izenačil z njim po številu najboljših startnih položajev,« je poudaril trikratni svetovni prvak, ki je bil nato najhitrejši tudi na dirki.

Čakal sem, da bo Lewis storil kakšno napako, a je nisem dočakal.



Čeprav mu je veliki tekmec Sebastian Vettel, ki je z vodstvom Ferrarija v soboto podpisal novo triletno pogodbo (po pisanju italijanskih časnikov vredno 120 milijonov evrov), pravzaprav vseskozi dihal za ovratnik, je Hamilton ostal do konca zbran. Po novi zmagi, peti letošnji in skupno 58. v formuli 1, je spet obudil spomin na veliko nagrado Belgije iz sezone 1996. »Ko sva bila takrat tu z očetom, sem sanjal o tem, da bi nekega dne stal na tem zmagovalnem odru. Tudi zdaj vidim veliko otrok, ki sem jim lahko najlepši primer, da se takšne sanje dejansko uresničujejo. Treba je le verjeti vanje,« je razložil 32-letni Anglež, ki je ciljno črto prevozil pičle 2,358 sekunde pred Vettlom. Zelo majhna je tudi razlika med njima v skupni razvrstitvi, v kateri ima vodilni Nemec zdaj vsega sedem točk prednosti. Vettel je sicer poskušal vse, da bi se vendarle prebil mimo, a je Hamilton v kali zatrl vsak njegov resnejši poskus. »Čakal sem, da bo Lewis storil kakšno napako, a je nisem dočakal,« je svoj taktični načrt razkril 30-letni Nemec, za katerim so se zvrstili Avstralec Daniel Ricciardo (Red Bull), Finca Kimi Räikkönen (Ferrari) in Valtteri Bottas (Mercedes) itn. Naslednja preizkušnja bo v nedeljo na znameniti stezi v Monzi.