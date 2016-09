Vinales od starta do cilja

VELIKA BRITANIJA – Oktanski zasvojenci so spet prišli na svoj račun pri spremljanju motociklističnega razreda motoGP, ko je Maverick Vinales (Suzuki) slavil svojo prvo zmago v kraljevem razredu. Po Jacku Millerju (Estrela Galicia), ki je svojo prvo zmago med elito odnesel v Assnu, Andrei Iannoneju, ki je zmago odpeljal v Avstriji, Calu Crutchlowu (LCR Honda), ki si je pripeljal svoje prvo slavje na Češkem, se je na veliki nagradi Velike Britanije med tiste z eno zmago vpisal še Vinales, ki je v vodstvu letel po stezi od začetnega kroga. Vsaj navzven po prihodu v cilj ni kazal evforije. »To sem čakal, odkar vozim motocikle, celotno kariero, za to sem se boril vse življenje in s to zmago so se mi uresničile sanje. Vedel sem da bom tu hiter, tudi v moštvu so mi zagotovili vrhunski motocikel,« pa je po dirki le priznal, da ga zmaga ni pustila ravnodušnega. Crutchlow je z drugim mestom dokazal, da njegov uspeh na Češkem ni bil naključen. Pred domačim občinstvom se je hotel vnovič dokazati in potrditi, da je vreden sedeža pri Hondi. »Uf, to je bila dolga dirka, in ta rezultat sem si zaslužil, tako kot občinstvo ob stezi. Nisem pričakoval, da bom na stopničkah. Upal sem le na uvrstitev med šesterico. Uspelo mi je osvojiti kvalifikacije, nato pa mi je steklo še na dirki,« je bil zadovoljen Britanec, ki se je lepo privadil opojne penine. S šampanjcem se je polival še Valentino Rossi (Yamaha), ki je tudi s kančkom sreče kronal (s tretjim mestom) uspešen konec tedna.

