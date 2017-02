Viñales najhitrejši v Maleziji

SEPANG – Zame je presenečenje, da so pri mojem novem moštvu pripravili takšen motocikel, s tako učinkovitim sistemom proti zdrsavanju koles. Deluje zelo konstantno, tako pri dodajanju plina pri vožnji skozi ovinek kot tudi pri speljevanju iz ovinka. Česa takšnega nisem pričakoval, saj lahko s takšnim motociklom krog za krogom držim enak tempo. Mislim, da imamo ta trenutek najboljši motocikel,« je novo yamaho M1 2017 po opravljenih prvih testiranjih skoraj pobožno častil Maverick Viñales (Yamaha). Španec je še lani krotil suzukija, letos pa je osedlal motocikel, s katerim bo po vsej verjetnosti v igri za zmago na vsaki dirki v novi sezoni, vsaj če gre soditi po odpeljanih časih v Maleziji. Prvi dan testiranj se je mladi top gun Maverick še privajal na novo zverino na dveh kolesih in je dan končal na tretjem mestu, drugi dan je zaostal le za Andreo Iannonejem (Suzuki), zadnji dan pa je že imel najhitrejši čas kroga. Zanimivo je, da je njegov moštveni tekmec in lovec na deseti naslov svetovnega prvaka Valentino Rossi (Yamaha) vsakokrat zaostal za njim. Čeprav prva predsezonska testiranja še ne pokažejo prave vrednosti motocikla, temveč lahko samo zarišejo osnutke, kako blizu so si dirkači, pa je dirkaški doktor zaradi Viñalesove predstave lahko zaskrbljen, čeprav Španec ni odpeljal nobene simulacije dirke. Legendarni VR46 je ob koncu malezijske ekskurzije poudaril: »Nič ni novega. Poleg Mavericka bodo v boju za zmago najbolj nevarni hondi in oba ducatija. Testiranje sem končal s pozitivnimi občutki, saj so bili moji časi dobri. Zadnji dan sem se spustil pod dve minuti, še posebno pa sem zadovoljen z vsemi nastavitvami in komponentami motocikla, na koncu smo našli še eno zanimivo stvar, ki jo lahko izboljšamo. Kar deset dirkačev se je zadnji dan spustilo pod dve minuti na odpeljani krog, zato mislim, da bo vse skupaj še zelo razburljivo.« Pri Yamahi pa se niso povsem odpovedali prepovedanim krilcem, ki zagotavljajo dodaten podtlak in s tem boljši oprijem z asfaltom, saj so jih kar vgradili v nekakšno dvojno ohišje. Na vprašanje, kako se izkaže nova pogruntavščina, je Rossi hudomušno odgovoril: »Če sem čisto odkrit, ne prinašajo neke razlike, vendar se mi zdi motocikel z njimi zelo lep.«

