VIDEO: Rossi brcnil gospo srednjih let: dobila hematom in bo tožila

VALENCIA – Čeprav je sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu že konec, bo dogajanje v svetu motorjev še nekaj časa polnilo medijski prostor. V središču je znova Italijan Valentino Rossi. Enako kot lani, ko je z brco z motocikla spravil Marca Marqueza, je dogajanje spet povezano z njegovim nekulturnim vedenjem.

Valentino Rossi, ki je letos svetovno prvenstvo končal na drugem mestu za Marquezom, je v soboto med vožnjo z manjšim motorjem proti garaži namerno brcnil neko gospo, ki je v prostoru, namenjenem tudi navijačem, fotografirala prijateljico . Dogodek so ovekovečili mimoidoči, posnetek pa je takoj zakrožil po medmrežju.

Španski mediji so hitro odkrili, kdo je bila ta gospa, in jo nagovorili. Španka v srednjih letih, sicer redna obiskovalka motociklističnih dirk, je najprej mislila, da jo je Italijan odrinil nehote, ko pa je videla posnetek, je bila zgrožena nad njegovo potezo. Novinarjem je povedala, da bo Italijana zagotovo tožila, saj je na nogi zaradi brce utrpela manjši hematom.

Navijačica Marqueza, ki je bila zaradi dogodka pretresena, je v vsej zadevi našla tudi pozitivno plat. »Imela sem priložnost govoriti z Marquezom in povedala sem mu, da imava zdaj nekaj skupnega. Tudi mene je Rossi brcnil,« je pojasnila.

Ustrašil se je

»Ustrašil sem se, da me bo ob vrnitvi domov aretirala policija. Video prikazuje le zadnji del, niste pa videli, kaj se je dogajalo prej. Ni prvič, da sem moral paddock zapustiti ob pomoči drugih. Ogromno ljudi me je obkrožalo, bilo me je celo strah. Lepo bi bilo priti v službo, ne da bi se moral z vsemi pretepati. Valencia je pač taka, ker je veliko navijačev. Na koncu sem se gospe opravičil,« pa je nastalo situacijo pojasnil in obenem opravičil legendarni Italijan.