VIDEO: Nesreče, rdeča zastava, na koncu zmaga Rosberga

SPA FRANCORCHAMPS – Nemec Nico Rosberg (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v belgijskem Spa Francorchampsu. Njegov moštveni sotekmovalec in tekmec v boju za skupno prvo mesto Britanec Lewis Hamilton je bil tretji, med njima je dirko kot drugi končal še Avstralec Daniel Ricciardo (Red Bull).

Rosberg je šesto zmago v sezoni in 20. v karieri dosegel na razburljivi preizkušnji, ki so jo zaznamovali številni odstopi, trčenja in predrte pnevmatike, najbolj pa trčenje Kevinea Magnussena v zaščitne gume v 10. krogu. Danski voznik Renaulta jo je odnesel brez hujših poškodb, dirko pa so morali za nekaj časa celo prekiniti.

Rosberg ima po današnji dirki še devet točk zaostanka v SP za Hamiltonom, ki je belgijsko dirko začel iz zadnje startne vrste.

Sezona se bo nadaljevala že čez teden dni z dirko na še enem klasičnem prizorišču formule 1 v italijanski Monzi.