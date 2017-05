Vettlova zmaga dviguje prah

Ferrarijeva dirkača Kimi Räikkönen in Sebastian Vettel sta še do nedavnega veljala za dobra prijatelja, kar je med moštvenimi sotekmovalci v formuli 1 prava redkost. V Švici, kjer živita, sta se, denimo, nemalokrat pomerila tudi v badmintonu. Toda od minule nedelje bodo njuni nadaljnji dvoboji v najhitrejšem športu z žogico pod velikim vprašajem kakor tudi njun prijateljski odnos.



Močno ga je skrhala velika nagrada Monaka, na kateri se je 37-letnemu Fincu, najhitrejšemu v kvalifikacijah, po skoraj polovici dirke nasmihala zmaga. Skoraj zagotovo bi bila res njegova, prva po sušnih štirih letih in skupno 21. v kraljevskem avtomobilističnem razredu, če bi zanj v italijanskem moštvu pripravili enako strategijo, kakor so jo za osem let mlajšega Nemca. Vettel je namreč šest krogov poznejši postanek v boksih (običajno ju isto moštvo spravi pod streho v dveh zaporednih krogih) hladnokrvno izkoristil, izničil razliko in se po menjavi gum na progo pripeljal tik pred Räikkönena. Tako je bil obračun za zmago že odločen.



Medtem ko jo je zvezdnik iz Heppenheima na koncu proslavljal, kot da bi si jo pridirkal po, denimo, fantastičnem prehitevalnem manevru sredi predora, je ledeni mož ob njem ves čas stal mrtvo hladen. Že od daleč je bilo videti, da mu je bila slovesna razglasitev v tistih trenutkih povsem odveč. Ko je na novinarski konferenci dobil besedo, je zanikal, da bi si sam izbral čas odhoda v bokse. »Tako so odločili v ekipi,« je poudaril Räikkönen in pribil, da je dvojno zmagoslavje kajpak sijajno za moštvo, a z drugim mestom – glede na najboljši startni položaj in prvi del dirke – ne more biti zadovoljen.



Olje na ogenj je prilil Mercedesov zvezdnik Lewis Hamilton, ki se je na glas čudil temu, kako se je Vettel prebil na vrh. »Zelo nenavadno je, da vodilnega dirkača prehiti ekipni kolega z boljšo strategijo. Če je vse normalno, se to ne zgodi. Več kot očitno je, da so pri Ferrariju že določili številko 1 v moštvu in delajo na tem, da Sebastian osvoji največje možno število točk,« je v pogovoru za nemško televizijsko postajo RTL zmajeval z glavo 32-letni Anglež. V nedeljo je bil toliko slabše volje, ker po težavah z Divo, kakor so pri Mercedesu poimenovali letošnjo srebrno puščico (ker nikoli ne vedo, kaj lahko pričakujejo od nje) v Monte Carlu s 13. startnega položaja ni mogel izvleči več od sedmega mesta.



Zanimivo pri tem je, kako hitro je Hamilton pozabil, da v svoji ekipi podoben status uživa tudi sam. Navsezadnje je pred poldrugim mesecem med veliko nagrado Bahrajna dosegel, da so odgovorni pri Mercedesu njegovemu moštvenemu sotekmovalcu Valtteriju Bottasu po radijski zvezi naročili, naj ga spusti predse. »To je nekaj najhujšega, kar lahko sliši dirkač,« je priznal 27-letni Finec in pripomnil, da bi v Monte Carlu privoščil zmago rojaku Räikkönenu, ki se je predtem v Sočiju z njim iskreno veselil njegove krstne zmage v formuli 1.



Vettel, ki ima zdaj v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo 25 točk prednosti, torej že zmago naskoka, pred najbližjim zasledovalcem Hamiltonom, je izjavil, da razume Kimija in da bi se na njegovem mestu počutil popolnoma enako. Na neposredno vprašanje, ali so že pred dirko zanj v moštvu skovali zmagovito taktiko, pa je odkimal z glavo. Ker so pri Ferrariju tokrat vse skupaj izpeljali precej bolj premeteno kot, denimo, leta 2002 v Spielbergu, kjer se je moral vodilni Rubens Barrichello po ukazu nadrejenih v zadnjem krogu na ciljni ravnini umakniti Michaelu Schumacherju in mu podariti zmago, jim je seveda težko kaj dokazati. Seveda Räikkönen tokratne monaške rulete zlepa ne bo prebolel. »Mi smo ena ekipa. A ko ne moreš več verjeti temu, kar ti rečejo, se vse skupaj zelo zaplete...« je še omenil ledeni Finec.