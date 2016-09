V Ilirski Bistrici po italijanskih taktih

ILIRSKA BISTRICA – Pred leti so se nad dirko v Ilirski Bistrici že zgrinjali sivi oblaki. Po slovesu domačina Mira Gardelina od dirigentske paličice ubranega orkestra, ki je dirko proti Šembijam prirejal že vse od leta 1995, so imeli novi in začasni organizatorji nemalo težav. Bistveno slabša je bila podpora domačinov, zagodlo jim jo je vreme in tudi slabša konkurenca v evropskem gorskem prvenstvu. Zdaj se dirka počasi vendarle vrača na pota stare slave, ki jo bo sicer težko doseči. Toda trud zdajšnjega organizatorja, krovne zveze za avtošport AŠ2005 pod taktirko njenega direktorja Dagmarja Šusterja, je vendar že rodil prve sadove. Ker je k organizaciji vendarle spet zvabil tudi očeta dirke Gardelina – resda v bistveno manjšem obsegu kot nekoč – je postala boljša tudi podpora domačinov, tako župana Emila Rojca kot tudi prebivalcev ob tekmovalni progi. Po dogovoru z Gardelinom so domačini dovolili izpeljavo pešpoti za gledalce čez svoje parcele in tako se je na dirko letos vrnilo nekdanje udobje za obiskovalce. Gardelin rad pove, da je dirka eno, prireditev pa nekaj povsem drugega. Ilirskobistriški bencinski spektakel je bil letos po nekaj letih spet prireditev, in ne več zgolj dirka.

