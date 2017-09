Turk že nadzira svoj dirkalnik

NOVA GORICA – Po uspešni izvedbi gorskohitrostne dirke evropskega prvenstva v Ilirski Bistrici je ta konec tedna v Sloveniji čas še za drugi avtomobilski vrhunec sezone. Reli v Novi Gorici se je v le šestih letih razvil od pozivne dirke do relija FIA evropskega pokala in bo letos na start privabil 109 posadk, ob tem pa še 13 vrhunskih štirikolesno gnanih dirkalnikov razreda R5. »Zelo smo zadovoljni z odzivom voznikov. Tako veliko prijav in resnično navdušujoče število dirkalnikov najvišjega razreda je odlična nagrada za ves trud organizatorjev. Ob 70-letnici društva imamo še večji motiv, da pripravimo odličen reli. Seznam prijavljenih in trasa dirke sta zagotovo dobra popotnica bencinskemu spektaklu,« je povedal eden glavnih organizatorjev Renato Hvala. Med glavne favorite dirke spadajo nosilec številke 1 Nikolay Gryazin (ford fiesta R5), Krisztian Hideg (ford fiesta R5), Ondrej Bisaha (ford fiesta R5), lanski zmagovalec Claudio De Cecco (peugeot 208 R5) in prvi slovenski kandidat za stopničke Rok Turk (peugeot 208 R5). Z dirkalniki R5 lahko na startu pričakujemo več kot 10 posadk, skoraj 30 jih bo vozilo štirikolesno gnane avtomobile. Tako močnega relija v Sloveniji nismo videli že desetletja, vse od zlatih časov Saturnusa. »Vse bolje spoznavam dirkalnik R5, ki ga je težko voziti na zares visoki tekmovalni ravni. Na zadnjem reliju v Železnikih nisem bil zadovoljen. Zdaj lahko rečem, da že jaz vozim avto, in ne obratno. Vsekakor so cilji visoki. S takim avtomobilom si želiš visoke uvrstitve, to velja tudi zame v Novi Gorici,« je povedal Turk, lanski slovenski podprvak in prvi favorit za naslov letošnjega naslova državnega prvaka. V skupni razvrstitvi sicer vodi izkušeni Darko Peljhan (mitsubishi lancer), zaradi svoje dolžine in dodatnih točk pa bosta bržkone ključna prav naslednja relija v Novi Gorici in hrvaški Istri. V diviziji II se bosta za naslov spoprijela Aleks Humar (peugeot 208 R2) in Grega Premrl (citroën DS3), v diviziji I zanesljivo vodi Jan Mrak (MG).