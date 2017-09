Trojno špansko slavje v Aragoniji

ALCANIZ – Marc Marquez (Honda) na motociklističnih dirkah razreda motoGP melje vse pred seboj, njegova želja po ubranitvi naslova prvaka pa je vedno močnejša. Serijski zmagovalec pet dirk pred koncem sezone ne popušča, saj je pred domačim občinstvom v Aragoniji etiketo poražencev nalepil prav vsem. »Na začetku dirke nisem imel pravega občutka na motociklu, bolj ko se je bližal konec, pa sem dobival zaupanje v gume in nastavitve, čeprav tudi ob prečkanju ciljne črte nisem imel popolnega sožitja z motociklom. Morda je bil kriv izbor pnevmatik ali pa dvig temperature. Sprva sem vozil zelo nežno, z občutkom, proti koncu pa vedno bolj tvegal in zmagal pred temi fantastičnimi navijači,« je bil razumljivo dobre volje do svojega motocikla nezaupljivi Marquez. Pod ekipni uspeh Honde se je podpisal še drugouvrščeni Dani Pedrosa, ki je v zadnjih krogih strl odpor Jorgeja Lorenza (Ducati), ki je v Aragoniji verjetno prikazal najboljšo predstavo po prihodu k italijanskemu moštvu.

Da je bila dirka na Motorlandu v Aragoniji še bolj zanimiva in spektakularna, je poskrbel Valentino Rossi (Yamaha), ki se je po dvojnem zlomu in izpahu desne noge po le nekaj več kot treh tednih vrnil na steze. Dirkaški doktor je blestel že v kvalifikacijah, na katerih je zaostal le za Maverickom Vinalesom (Yamaha) in Lorenzom. Končal je na petem mestu za Vinalesom. Ob Rossija se je tokrat obregnil Pedrosa: »Valentino me je na ravnini grdo zaprl in mi ni pustil dovolj prostora. Drugače je, če se to zgodi pri manjši hitrosti, tu pa smo vsi vozili prek 300 kilometrov na uro. To se ne počne, ne na takšen način, čeprav mi je vseeno uspelo priti mimo.«

V boju za naslov ostajajo le še trije, pod pogojem, da se ne zgodi čudež. Marquez je pobegnil Andrei Doviziosu (Ducati) na 16 točk prednosti, Vinales zaostaja še dodatnih 12, Pedrosa je četrti z manjkajočimi 54 točkami, Rossi pa je peti. V razredu moto2 je osmo zmago sezone dosegel Italijan Franco Morbidelli, v najšibkejšem razredu pa je za mišjo dlako slavil Španec Joan Mir. Sezona se bo nadaljevala 15. oktobra z dirko v japonskem Motegiju.