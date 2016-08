Timov motor odneslo v ograjo, naslov prvaka potrjuje v ZDA

ASSEN – Na Nizozemskem se je nadaljevalo svetovno prvenstvo motokrosistov razreda MXGP, a to pa ni bilo srečno prizorišče za slovenskega mladeniča Tima Gajserja. V drugi vožnji je moral odstopiti, tako da je skupno osvojil 18. mesto, še vedno pa je vodilni v skupnem seštevku dirkačev v svetovnem prvenstvu. Naslov svetovnega prvaka si bo lahko zagotovil na zadnjih dveh dirkah v ZDA, kjer ga bo še naprej neizprosno lovil najbližji zasledovalec Antonio Cairoli. Clement Desalle (Kawasaki) je šele prvič po letu 2014 stopil na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Cairoli (KTM) je v seštevku dveh dirk za pičlo točko izgubil največjo lovoriko in se je moral zadovoljiti z drugo po velikosti, družbo pa jima je delal še Glenn Coldenhoff (KTM).



Gajser je za predčasno osvojitev naslova svetovnega motokrosističnega prvaka razreda MXGP potreboval točko več od edinega zasledovalca Cairolija. Tiga je imel težave že na kvalifikacijski dirki, ko je po slabšem startu s sedmega mesta napadal čim boljše izhodišče pred dirko. Kmalu je bil šesti, vendar je kot že mnogokrat letos padel in se komaj dokopal do sedmega startnega položaja. V prvo dirko je krenil odločno in v drugem ovinku na četrtem mestu peljal zunanjo linijo, kar pa ni bila najboljša izbira. Na blatni, zaradi dežja namočeni progi se je zvrnil po tleh in padel na 27. mesto, ki je več jemalo, kakor dajalo. S skoraj minutnim zaostankom je bil bitko s časom in drugokategorniki, saj bi izguba dragocenih točk lahko bolj odprla sicer neizenačeno prvenstvo. Gajser se je tudi tokrat psihično spravil v red in kazal zobe, čeprav je imel še nekaj vložkov z ameriškega rodea. Do ciljnega skoka se mu je uspelo prebiti do 12. mesta, s tem pa je Cairoliju, ki je bil po premočno dobljenih kvalifikacijah šele četrti, prepustil le nekaj točk. Italijanu so življenje zagrenili Shaun Simpson (KTM) na prvem, Desalle (Kawasaki) na drugem in Coldenhoff na tretjem mestu. Aktualni svetovni prvak Romain Febvre (Yamaha) s progo tudi ni bil na ti in je končal še dve mesti za slovenskim asom. »Tako razmočena proga mi je resnično ležala. Ne bom rekel, da je bila lažja, ampak mi je po slabših kvalifikacijah, ko sem bil šele deveti, resnično bolj ustrezalo, da je mokro,« je po prvi dirki povedal zmagovalec Simpson. Na drugi dirki dneva je elitni razred pričakala bolj suha proga in Gajser v drugo ni ponovil napake. S petega mesta je s šestsekundnim zaostankom potrpežljivo sledil vodilni četverici Coldenhoffu, Desallu, Cairoliju in Jeremyju Van Horebeeku (Yamaha), a se je videlo, da se z obilico težav vozi prek nizkih kratkih grbin. Cairoli je po anemični prvi dirki dal glavo med ramena in po desetih minutah prehitel Desalla in odletel v vodstvo. Sočasno je tudi Gajser izgubil potrpljenje in je najprej hlače pomeril Horebeeku, nato pa je lovil še Desalla. Z najhitrejšim časom je krepko zarezal v prednost, ko ga je na ravnini prek težavnih grbin streslo s sedeža, motor pa odneslo v ograjo. Cairoliju se je odvalil kamen od srca, ko je izvedel, da njegovega edinega konkurenta v boju za naslov ni več v dirki. Cairoli je zmago na drugi dirki spravil pod streho in tudi Desalle je po Gajserjevem odstopu lažje zadihal, v cilju si je oddahnil na drugem mestu, podarjenega tretjega mesta pa se ni branil Coldenhoff. Že ta vikend bo predzadnja dirka sezone v ameriškem Charlottu, kamor Gajser odhaja s 65 točkami prednosti pred Cairolijem.