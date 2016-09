Tim je svetovni prvak z enoletno zamudo

MAKOLE – »Evo nas. Uf, koliko se vas je zbralo,« so bile prve besede Bogomirja Gajserja, ko se je s sinom Timom sprehodil po rdeči preprogi starinskega gradu Štatenberg. Niso bili samo predstavniki sedme sile tisti, ki so nestrpno čakali na motokrosističnega šampiona in svetovnega prvaka Tima Gajserja, zbralo se je tudi veliko drugih veljakov – med njimi župan občine Makole Franc Majcen in predsednik slovenske avto-moto zveze Anton Breznik. Za Tima Gajserja so pripravili kraljevski stolček, kot se za šampiona spodobi. Oče Bogomir je le dodal: »Pred časom sem sedel na tem stolčku, ko sem praznoval abrahama, a zdaj bo na njem sedel pravi šampion.«



Da se bodo na gradu Štatenberg znova zbrali, je lani, ko je Tim na istem mestu proslavljal naslov svetovnega prvaka v razredu MX-2, že napovedal župan občine Majcen, a istočasno priznal: »Verjel sem in prepričan sem bil, da bomo spet proslavljali naslov prvaka, a nisem si mislil, da mu bo to uspelo že prvo leto v najmočnejši kategoriji.« Kar je bilo za mnoge presenečenje, je bilo za očeta Bogomirja znano že dlje: »Za to smo delali vse življenje. Preskakovali smo ovire, ki so nam jih nastavljali. Zame ta uspeh ni presenečenje. Morda se bo komu zdelo čudno, a smo z naslovom pravzaprav v enoletni zamudi. Po vseh težavah z zamenjavo motorjev KTM sva s Timom skupaj jokala, a sem mu rekel, da slabo s sabo prinese nekaj dobrega.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«