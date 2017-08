Tim Gajser zmagal pred odhodom v ZDA

OREHOVA VAS – Aktualni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser je napovedal vrhunsko formo pred dirko za veliko nagrado ZDA in po pričakovanjih zmagal na vročih obronkih Radizela pri Orehovi vasi na predzadnji dirki sezone državnega prvenstva.

Z drugim mestom je dirko pred koncem že zelo blizu naslova prvaka mladi Luka Kutnar; Gajser je moral namreč zaradi poškodbe izpustiti dve dirki sredi sezone. Tretje mesto je v kraljevi kategoriji MX open zasedel Aljoša Molnar. V razredu MX2 je zanesljivo zmagal sedemnajst letni Jan Pancar.

Številni gledalci, ki so prišli na strmine Radizela, so uživali v zanimivih dirkah. Seveda je med ljudmi največ aplavza požel Tim Gajser, ki si je med premorom vzel čas za fotografiranje in podpisovanje avtogramov, na stezi pa je pokazal, zakaj sodi v sam vrh.